Verónica, la mujer albañil que se volvió viral por romper estereotipos

Las historias de superación personal son cada vez más frecuentes y todas tienen en común a una persona dedicada y comprometida. Este es el caso de Verónica Ibarra, una mujer de Mendoza, ciudad del oeste de Argentina, que aprendió todo sobre el oficio de albañilería por sus propios medios.



En una entrevista con el medio argentino ‘Los Andes’, la mujer, de 32 años, relató cómo ha sido su proceso desde hace aproximadamente cinco años cuando decidió comenzar su propio negocio.



En un principio se dedicaba a la gastronomía. Sin embargo, decidió enfocarse de lleno al rubro de la construcción, motivada por encontrar estabilidad y autonomía.



“Fue por falta de trabajo. Desde chica adquirí conocimientos, trabajé como ayudante y después me fui capacitando en diferentes técnicas”, indicó.



Aseguró que no ha sido sencillo, pues “los hombre no llamaban ni para pedir presupuesto y las mujeres, que por ahí dependían de la decisión de sus parejas, no se animaban”, aseguró.



Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha vuelto todo un éxito. Haciendo uso de publicaciones en su página de Facebook ‘VERO, servicios generales’, fue dando a conocer la pulcritud y excelencia de sus trabajos. Actualmente cuenta con 2.270 seguidores.

“Me capacité por mis propios medios. Me gusta que mis trabajos se destaquen por el profesionalismo y la prolijidad. Tengo mucho cuidado con los detalles, que es lo que más requiere el trabajo de cerámica, por ejemplo”, comentó al medio ya citado.



Actualmente es reconocida por abrirse paso en un oficio que es mayoritariamente realizado por hombres. Su empresa la lleva a cabo en compañía de su pareja y con la ayuda de compañeras capacitadas en servicios generales de construcción.



Aseguró que su pareja ha sido un gran apoyo en el proceso: “ estamos juntas hace seis años y ella viene de familia de albañiles, así que conoce bien el trabajo. Nos apoyamos mutuamente”. También contó que pronto se casarán.



Su historia sigue siendo comentada y elogiada en Facebook y otras redes sociales.



