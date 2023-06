Verónica Giraldo, una de las hermanas mayores de la cantante colombiana Karol G, encendió las alarmas de sus cientos de seguidores tras estallar en llanto y enviar un reflexivo mensaje en sus redes sociales.

La joven, quien se ha convertido en toda una influenciadora digital con sus consejos de belleza y su faceta como mamá, apareció en su cuenta de Instagram con un semblante de preocupación y lágrimas en los ojos, lo que no hizo más que desatar la preocupación de los usuarios.

“Nunca, nunca se fijen en una red social”, inició diciendo Giraldo, visiblemente afectada. Entre lágrimas, la creadora de contenido confesó que, aunque se encuentra agradecida con las oportunidades y el estilo de vida que lleva, no todo es color de rosa. Sus prioridades, según ella, se encuentran ligadas al ámbito emocional y no a la esfera material, que para ella es solo "añadidura".

“Ustedes me ven y dicen: ‘Qué rica y qué chimba tu vida‘ y sí, le agradezco a la vida porque tengo lujos, tengo un carro, un techo, alimentos, tengo con qué vivir. Yo vivo agradecida con eso, pero eso es añadidura”, continuó Verónica.

Desbordada en llanto, la hermana de 'La Bichota' reflexionó acerca de la acumulación material y sostuvo que para ella lo más importante es contar con el amor de su familia y las personas que la rodean, por lo que se esmera en dar lo mejor de sí.

“Si ustedes realmente me conocieran a mí, a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso (...) Para mí lo más bonito es el amor de una persona y se los quería decir porque me da tanta tristeza la gente que siempre busca tener, tener y tener. Eso no lo llena a uno”, añadió la influenciadora digital.

Karol G y Verónica Giraldo durante una expedición en África. Foto: Instagram:@verogiraldonavarro

En medio de su observación, la creadora de contenido confesó que no se encuentra pasando por un buen momento, pese a que ama su vida, las comodidades que ha obtenido y la persona en la que se ha convertido.

"Hoy me siento tan triste, de verdad que no es porque quiera generar lástima. Estoy parqueada en un lugar porque no sé ni siquiera para dónde coger, pero yo sé que como dicen por ahí: 'Mañana será bonito' y no me siento bien", afirmó ante la cámara.

Antes de compartir el consejo con sus seguidores, Giraldo se disculpó por mostrarse afectada. Sin embargo, reiteró su deseo de mostrarse transparente y real ante los fanáticos, por lo que prosiguió con su reflexión.



"Yo una vez dije que no iba a ocultar mi vida y lo que yo sentía. No me importa lo que piensen y digan los demás, yo solamente les quería dar un consejo", dijo con la voz entrecortada segundos antes de dar paso a su reflexión.

Aunque las historias de Instagram de Giraldo fueron eliminadas, varios portales en redes sociales se encargaron de repostear el contenido. Por el momento que compartió, a la influenciadora le llovieron tanto críticas como mensajes de respaldo en las plataformas digitales.

"La pregunta es, ¿cómo hace para estar en un momento “triste" y coger el cel y grabarse?", "Creo que necesita ayuda", "Mucha fortaleza, Verónica" y "No juzguemos a nadie sin saber sus problemas", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Giraldo posee más de 900 seguidores en Instagram que siguen sus rutinas, consejos de estilo de vida y reflexiones. Hace tan solo unos meses atrás, se convirtió en madre y, al mismo tiempo, hizo tía a Karol G, con quien siempre se ha mostrado muy cercana.

