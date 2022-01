Con alegría y bailando al son de la música tradicional de Sincelejo, Verónica Alcocer, la esposa del candidato a la presidencia Gustavo Petro, subió un video en donde dejó a más de uno con la boca abierta.



Mediante la plataforma de Twitter, Alcocer publicó el 15 de enero un video haciendo alusión a las fiestas de su tierra.



“Gozándome las fiestas del 20 de enero junto a los protagonistas de esta celebración: los músicos de las tradicionales bandas, quienes preservan nuestro legado cultural. Redoblante, clarinete, trompetas y bombardinos suenan al ritmo de la alegría de los y las sincelejanas”, afirmó.



Gozándome las fiestas del #20DeEnero junto a los protagonistas de esta celebración: los músicos de las tradicionales bandas, quienes preservan nuestro legado cultural🎶🎉



Redoblante, clarinete, trompetas y bombardinos suenan al ritmo de la alegría de los y las sincelejanas. pic.twitter.com/iB1PNUeSKZ — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) January 15, 2022

Sus seguidores no tardaron en elogiarla por los dotes de bailarina que exhibió en la plataforma. Un seguidor identificado como Mario García aplaudió su baile comentando:



“¡Qué agradable sorpresa y alegría, no solo para Sincelejanos sino para todos los Colombianos! Al lado de un gran hombre tenemos también una gran mujer: bella, talentosa y comprometida con nuestro legado cultural. Tendremos arte, talento y cultura de sobra en la Presidencia”.



El video cuenta con más de 38 mil reproducciones y casi 1.200 likes y varios comentarios admirando el “sabor latino” con el que bailaba y cómo ella representaba el 'tumbao' del caribe.



En el texto biográfico que le realizó la Silla Vacía se comenta que la sincelejana nació el 26 de mayo de 1976 y estudió derecho en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) de su ciudad natal, donde fue Reina de las fiestas del 20 de Enero.

