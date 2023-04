Después de meses de retrasos y especulaciones, Shakira abandonó España el pasado domingo 2 de abril. Con una separación a sus espaldas y una lista de proyectos por delante, la artista barranquillera tomó un avión con sus hijos hacia el que será su nuevo hogar: Miami, Estados Unidos.



Cuando la intérprete de ‘Monotonía’ se mudó a Barcelona, hace algunos años, su objetivo era darle “estabilidad a sus hijos”. Aunque ahora se encuentra en otro momento de su vida, mucho más agitado y permeado por la atención pública, la meta sigue siendo la misma: buscar la tranquilidad para sus pequeños, rodeada de su familia, amigos y nuevos paisajes playeros.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, escribió la cantante colombiana en una publicación de Instagram con la que oficializó su llegada a la ciudad estadounidense.

(Lea también: Shakira: esta es la fortuna que gastará en la educación de sus hijos en Miami).

Mucho se ha especulado de las razones que llevaron a Shakira a tomar la radical decisión de empacar maletas, dejar atrás Barcelona y ‘coger otro avión’ rumbo a otro país. Algunas han estado relacionadas con el estado de salud de su padre, William Mebarak; mientras que otras han apuntado directamente a su expareja y padre de sus hijos, el español Gerard Piqué.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira se despidió de Barcelona a través de una publicación en Instagram. Foto: Instagram Shakira

Recientemente, ‘La Vanguardia’ reveló que, contrario a lo que muchos podrían pensar, la mudanza de la intérprete de ‘Te felicito’ estuvo impulsada por nada más y nada menos que por Joan Piqué. Según el medio español, Shakira recibió una carta firmada por su exsuegro, en la que le pedía desalojar la mansión de Esplugues de Llobregat.



La fecha límite que tenía la artista para desalojar la vivienda era el 30 de abril. De no hacerlo, debía hacer frente a una indemnización, según el contrato de compraventa.

(Siga leyendo: El paparazzi Jordi Martin se despide de Shakira con tierno mensaje, tras mudanza).

“Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja estaba más que rota”, explicó el diario español citado anteriormente.



‘¡Hola!’, por su parte, informó que el viaje de la cantante había estado movido por el estado de salud de su padre, quien agravó luego de sufrir una caída en mayo de 2022. Al parecer, la ciudad estadounidense tiene centros médicos punteros con la tecnología suficiente para atender a su progenitor.



De acuerdo con la revista citada anteriormente, el jueves en la noche la clínica que trata a su padre en Barcelona le informó que no podría ser operado allí, puesto que no contaban con los medios necesarios. Esta noticia alentó a la artista a establecerse, más temprano que tarde, en Miami.

(De interés: Este es el lujoso colegio donde estudiarán los hijos de Shakira en Miami).

A la lista de razones se suma también la estabilidad y seguridad de sus hijos, Milan Y Sasha, quienes han estado expuestos al escrutinio público, especialmente tras la separación de Shakira y Piqué.



En sus últimas publicaciones, la intérprete de ‘BZRP Mussic Sessions #53’ dejó en claro que aunque guarda un gran aprecio por España, ahora su mirada, metas y futuro está puesto en Miami, en donde sus hijos iniciarán clases en unos cuantos días.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Elianis Garrido se divorció? Le contamos lo que sabe al respecto

Paquita la del Barrio se despide de los escenarios en su cumpleaños

Ella es la mujer del escándalo por video íntimo grabado en público en Guatapé

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO