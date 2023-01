A la hora de buscar actividades para amenizar las reuniones con amigos, uno de los juegos más populares que se utilizan es Verdad o Reto (también conocido como 'Truth or Dare'), ya que le puede dar un toque divertido, personal e íntimo a la interacción entre los invitados.



(Lea también: Así luce Pipe Bueno luego de cumplir el reto de retirarse su barba).

Los jugadores por lo general se organizan en un círculo, y deben decidir si quieren jugar con una botella o no. Si la respuesta es que sí, el objeto debe girarse para que cuando se detenga apunte a dos personas: el jugador que pregunta '¿Verdad o reto?', y el que responde si quiere decir una verdad o cumplir con un desafío.

Pero como en este juego nada está escrito, el grupo también puede jugar sin botella y decidir cómo será el orden en el que van a participar los jugadores. Eso sí, la idea es que los participantes hagan lo posible por decir la verdad o realizar el reto, pues de lo contrario podrán tener una penalización o penitencia.



(Además: Youtuber Mr. Beast se une a Fortnite para hacer desafío por un millón de dólares).

Ya sea que se juegue con un grupo grande de personas o solo con los amigos más cercanos, las preguntas o retos únicamente dependen de la creatividad y picardía de los jugadores. Sin embargo, no esta de más inspirarse con algunas ideas:

Preguntas para jugar 'Verdad o Reto'

- ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido?



- ¿Hay algo de ti que no sepan tus amigos?



- ¿Alguna vez te han hipnotizado, y si es así, qué pasó?



- ¿Qué es lo más descabellado que has hecho borracho?



- Si fueras del sexo opuesto por una hora, ¿qué harías?



- ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida?



- De todos los que estamos aquí, ¿con quién te gustaría salir?



- ¿Qué es algo que no harías ni por todo el dinero del mundo?



- ¿De este grupo, a quién te llevarías a una isla desierta?

(Le recomendamos: ‘Estoy muy joven para sufrir esto’: Manuela Gómez habló de su problema de salud).

- Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías?



- ¿Cuál fue el peor regalo que has recibido?



- Si el mundo se acabara y pudieras salvar solo a una persona para sobrevivir, ¿a quién salvarías?



- ¿De qué estás más orgulloso/a en la vida?



- En una máquina del tiempo, ¿a qué época de la historia o momento de tu vida volverías?

Más noticias:

ELTIEMPO.COM