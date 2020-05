El increíble aspecto juvenil de la diseñadora Vera Wang, a sus 70 años

Instagram: @verawang

Esta mujer también ha creado fragancias, cosméticos, joyería, gafas de lujo, zapatos y utensilios de cocina. Incursionó como escritora con el libro ‘Vera Wang on weddings’, publicado en 2001.

En 2005 fue nombrada como la Diseñadora de ropa femenina de ese año en los premios 'Council of the Fashion Designers of America' (Cdfa).