Conozca el ritual que puede hacerle a Venus, la diosa del amor

Venus es la diosa griega del amor y la belleza. A ella se le rinde culto para pedir ayuda en el romance, la belleza, la seducción y la autoestima, de acuerdo con Igor Vera, estudioso del Tarot y la canalización de energía.



Por eso le compartimos el ritual que puede ofrecer a esta diosa, según el portal de astrología ‘We mystic’:

Ingredientes

-1 cristal de cuarzo rosa



-1 taza con agua



-Una rosa rosa



-Una rosa roja



-1 spray de amor, el cual podrá comprar en una tienda esotérica



-Su perfume preferido



-1 pañuelo blanco



-1 colador



-Frasco de vidrio con tapa

Paso a paso

Lo primero que debe hacer es colocar el cristal de cuarzo dentro de la taza con agua y agregar los pétalos de las dos rosas de manera que floten sobre la superficie. Este procedimiento debe hacerlo repitiendo en voz alta el siguiente mantra:



“¡Que Venus, la diosa del amor y la pasión, traiga calidez y felicidad a mi corazón!”.



Una vez hecho esto debe rociar el ‘spray’ de amor tres veces, de manera que caiga en el recipiente, y debe agrega tres gotas del perfume de su preferencia. Cubra la mezcla con el pañuelo blanco y déjelo durante toda una noche bajo la luz de la luna.



En la mañana del día siguiente lo primero que debe hacer es colar el contenido y embotellar el líquido en un frasco. Usted podrá untar esta esencia en la parte posterior de las orejas y en la nuca. Según se lee, esto facilitará que su energía se sincronice con quienes estén vibrando con el aura del amor.



El cristal de cuarzo debe colocarlo en su mesita de noche, de manera que esté cerca de usted cuando se disponga a dormir. Según indican, así podrá recargar su energía mientras duerme.



Este sencillo ritual le ayudará también a mejorar la percepción que tiene de usted mismo y a encontrar la manera de reconocer las fortalezas que ha olvidado por compararse con los demás. Es importante que descubra que su yo interno es más importante que el exterior.



