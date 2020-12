¿Quién es el polémico hijo de Maduro que busca ser diputado?

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, también conocido como ‘Nicolasito’, planea ser elegido diputado en el estado de La Guaira, representando al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en los comicios del próximo 6 de diciembre.



En estas elecciones se elegirán a los 167 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.

Durante su campaña ha decidido desligarse del apellido de su papá (el presidente Nicolás Maduro) y se presenta como Nicolás Ernesto. Además, en su discurso suele evocar la memoria del expresidente Hugo Chávez.



“Somos los hijos e hijas de los libertadores y de aquel gigante que en 1992 irrumpió en las calles, somos los hijos de Chávez. No pueden negar nuestro origen, este 06 de diciembre vamos con nuestras banderas y nuestra verdad a recuperar la Asamblea Nacional”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy les vengo a hablar de mi y de las circunstancias que me trajeron hasta aquí. Los designios de Dios me han conducido a servir al pueblo y con orgullo he aceptado esta tarea en la que gustosamente me consumiré. ¡Les pido que me acompañen y construyamos este camino victorioso! pic.twitter.com/zLe1xJCslL — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) November 19, 2020

Pero, ¿quién es Nicolás Ernesto?

Nació el 21 de Junio de 1990, en Caracas, Venezuela. Sus padres son Nicolás Maduro Moros y Adriana Guerra, quienes se separaron cuatro años después de su nacimiento.



El joven político está casado con Grysell Torres y tiene dos hijas.



En cuanto a su formación educativa, ‘Nicolasito’ estudió en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, en la que recibió el título de economista. Asimismo, en su campaña actual ha hecho bastante énfasis en su experiencia con la música, pues fue miembro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, entre 1998 y 2004.



En uno de sus videos de campaña asegura que su formación como músico le ha permitido desarrollar “la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Valores que he utilizado en diferentes responsabilidades que me ha tocado vivir”.

Su vida política

En entrevista con ‘The Associated Press’ (‘AP’), comentó que sus intereses políticos se manifestaron desde que era muy joven, pues, antes de que su padre llegara a la presidencia, él ya hacía parte del Movimiento Juvenil Oficialista.



Con el triunfo de Maduro (padre) en 2013, Nicolás Ernesto se vio vinculado de forma más directa con cargos políticos: asumió el rol de jefe del cuerpo de inspectores especiales de la presidencia y de director del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles.



Más adelante, en 2017, fue elegido como uno de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, encargados de escribir una nueva constitución que, a la fecha, no ha sido redactada.



Toda esta emoción debe convertirse en un caudal de votos. Les pido en nombre de todos los que resisten que no permitamos que la patria se pierda en nuestras manos, vamos con amor, con compromiso y esperanza a hacer una revolución dentro de la revolución. #VenVamosJuntos pic.twitter.com/vIlMrFhZZi — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) December 3, 2020

“Maduro se sostiene en su hijo ‘Nicolasito’ y en otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el control de la economía y reprimir a la gente de Venezuela”, afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en 2019.



En septiembre de 2020 fue postulado por el Psuv como diputado a la Asamblea Nacional por el estado de La Guaira y, según le expresó a ‘AP’, la idea de su candidatura vino de la mano de su padre.



También tiene un programa, el ‘Maduro Guerra Live’, en el cual entrevista a varios dirigentes del oficialismo. El show es transmitido por ‘Radio Nacional de Venezuela’ y los capítulos también se comparten en YouTube e Instagram.



