Venezolana se vuelve viral al asegurar que el ají amarillo es peruano y no colombiano

Cuando las personas migran de sus países por voluntad propia o por circunstancias de manera forzada, por motivos políticos, económicos o sociales, se ven obligados a salir de sus territorios, por lo que deben adaptarse a las costumbres gastronómicas, a los lugares que llegan.



Este es el caso generalizado de los migrantes venezolanos, en el que millones se han visto en la obligación de salir de su país y adaptarse a nuevas costumbres para poder sobrevivir.

Pues un video en TikTok se hizo viral, ya que una venezolana al escuchar que el ají amarillo es de origen colombiano señalando que este es peruano.



Tras regresar a Venezuela luego de una larga estadía en Perú, la usuaria de TikTok @soy_niklagocha decidió cocinar comida peruana, por lo que decidió hacer las respectivas compras en el mercado.



La joven aseguraba que mientras que compraba los respectivos productos, se topó con el ají amarillo y se emocionó.

Al preguntar si el producto venía del Perú, el vendedor le aseguró que venía de Colombia, la joven se indignó y corrigió a los vendedores sobre el verdadero origen del ají amarillo.



Esto fue lo que dijo sobre esta afirmación de los vendedores. “No, eso no es de ningún Colombia. Esto es peruano. A mí no me van a venir con show”.



En sus redes sociales, cientos de peruanos la respaldaron y le agradecieron por defender la gastronomía peruana.

Mambo: cocina Nikkei, entre Japón y Perú, en Bogotá

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

