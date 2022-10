Estados Unidos es uno de los países del mundo que atraviesan un fenómeno de inmigración monumental. Una de las causas de este problema es la idealización del sueño americano.



(Puede leer: Ni Nueva York, ni Chicago: las mejores ciudades para trabajar en Estados Unidos).



En 2022 (año fiscal) fueron más de 2.250.000 los migrantes detenidos a lo largo de la frontera norteamericana con México y la del norte con Canadá -solo un 4 por ciento por esta última-, precisamente, el número más alto jamás registrado.

Eso, sin contar con la migración regulada y de manera legal, que es el caso de una joven venezolana que emprendió un viaje al país norteamericano para probar suerte y decidió contar por medio de su cuenta de TikTok cómo ha sido su experiencia buscando empleo.

María Laura Rodríguez, licenciada en Comunicación Social, señaló que la mayor dificultad fue encontrar trabajo en su carrera. A pesar de su experiencia en radio y televisión, sus primeras entrevistas fueron vivencias sumamente desagradables.

A medida que enviaba sus hojas de vida, se daba cuenta que era muy difícil encontrar un puesto de trabajo en dicho país, pues no lograba pasar del primer filtro.

(Le puede interesar: ¿Quiere viajar o trabajar en Argentina? Aquí le explicamos cómo).

Uno de los principales obstáculos que tenía la joven era el idioma, así que perfeccionó su técnica y estudió detalladamente las ofertas laborales para poder superar la barrera cultural. Así, la joven decidió compartir sus mejores trucos para una entrevista laboral exitosa y para tener una vida laboral propicia.

¿Cómo encontrar trabajo en los Estados Unidos?

En principio, recomienda familiarizarse con los términos que se solicitan en cada profesión u oficio. Además, es necesario perseverar e intentar “todas las veces que se requieran para lograr el dominio” del idioma y del lenguaje técnico.



Adicional a eso, las conversaciones fluidas y de interés común fueron practicadas por la joven una y otra vez para controlar los nervios, así como la creación de un alter ego que sea amable con los reclutadores.



Su consejo más importante y reiterativo es la perseverancia: “Las personas exitosas no lo intentaron una ni dos veces, sino muchas”.

(No deje de leer: Guía del migrante: los mitos y realidades de vivir en el exterior).

Lo cierto es que encontrar empleo, a veces, no es el único problema que se puede presentar. Hallar uno en el que no se respeten los derechos de los trabajadores es una posibilidad: "Era un medio de comunicación súper importante, tenías un cargo de responsabilidad y sobre todo era muy importante porque trabajabas con los artistas más importantes del país; pero tenías que trabajar horas extra que nunca me pagaban y se escudaban con la situación del país".



Ella recomienda exigir que los horarios y los límites sean respetados en la labor, en la medida de lo posible.

Más noticias en EL TIEMPO

Revelan al detalle la cara de las hormigas: parece de película de horror

Movilización 22 de octubre: estos son los puntos de concentración y los horarios

Dólar cierra la semana en nuevo máximo, pese a mensajes insistentes del gobierno

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de Cáustica