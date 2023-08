A través de las diferentes redes sociales se han conocido distintas situaciones que se vuelven virales por su contenido. En esta ocasión, un video publicado a través de la plataforma de TikTok impactó a los cibernautas que se sorprendieron al saber cuánto gana una vendedora en los buses en un día de trabajo.

El video fue publicado hace pocos días, tiene una duración de 2 minutos y ya cuenta con más de 1.900 me gusta y cientos de comentarios.

Karol Aldana, como se identifica en su publicación, empezó su video diciendo: "Quiero que me acompañen a un día de trabajo vendiendo en los buses", posteriormente se ve a la mujer mostrando los billetes de su ganancia que divide por buses.



Según @karolaldana02. en el primer bus vendió 20 mil pesos, en segundo 40 mil, en el tercero 30 mil y en el último transporte ganó 10 mil, explica que esta última cifra se vio afectada por las lluvias de ese día, así que en ese momento acabó su trabajo.



"En total, vendí 100 mil pesos en cuatro horas, cabe resaltar que hay días en que me hago más y otros días menos, esto es relativo. Yo comencé a trabajar desde las 9 a.m. y dejé de trabajar al mediodía", explicó.



Algunos de los comentarios de los cibernautas son: "Gana más que yo, quiero intentarlo", "Que diga la ruta", "Se hace buena plata", entre otros.

Como Karol, cientos de personas trabajan vendiendo productos en los buses de las diferentes ciudades de Colombia. Foto: Alcaldía de Soacha

¿Qué vende en los buses?

La mayoría de los usuarios de la plataforma le preguntan sobre qué artículos o dulces vende en los buses. Karol respondió en otro video que vende dos cremas, una a base de marihuana y otra con ingredientes de caléndula, azufre y penicilina.



Explica que las vende termoselladas y que ofrece una crema en 6 mil y las dos por un monto de 10 mil pesos.



Karol respondió a un usuario que le preguntaba de cuánto eran sus ganancias: "Mis productos tienen una ganancia de más del 60 por ciento, es decir, que me gané más de 60 mil pesos en lo que vendí ese día".



También agrego que no trabajó cuatro horas, ya que solo fueron 4 buses en los que vendió. "Relativamente me las vendí en media hora porque el resto de tiempo estuve esperando los buses, sentada o comiendo. Además, en cada carro me demoro más o menos 8 minutos".



Por último, en otro video aseguró que "no todo es color de rosa", ya que factores como estar expuesta al sol y a la lluvia afecta las ventas; además, confesó que cuando inició vendiendo sus productos podía pasar alrededor de 3 horas esperando un bus que la recogiera.



"La mayoría de gente piensa que, porque uno vende en los buses, uno es un muerto de hambre o que de pronto uno no vende nada", concluyó.

Así está la informalidad en Colombia

En Colombia, en el trimestre abril - junio 2023 la proporción de ocupados informales fue 55,8 por ciento, lo que significó una disminución de 2,0 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (57,8%), según el estudio de Mercado Laboral del Dane.



Por otra parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue 41,3 por ciento, lo que representó una disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio de 2022 (44,0%).



Para el caso del total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, según el Dane, la proporción de informalidad se ubicó en 42,7 por ciento, lo que significó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2022 (45,3%).

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

