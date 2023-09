Cuando se compran prendas de vestir, una de las satisfacciones es usarla de inmediato y disfrutar de ese 'olor a nuevo' que caracteriza esta ropa, sin embargo, la empleada de una fábrica de ropa hace una advertencia con relación a este aspecto.



La mujer, que trabaja en una tienda de ropa de varias marcas, decidió compartir con los internautas, a través de TikTok, por qué hay que lavar la ropa nueva antes de usarla.

Ella, con su experticia en el tema, por estar trabajando hace varios años en esta tienda de ropa, manifestó que por su experiencia en el lugar, siempre opta por lavar la ropa nueva antes de usarla y que lo mismo le aconseja a todo aquel que vea el video.



Varios seguidores de la usuaria @therrodriguez le preguntaron en los comentarios por qué hace esta recomendación, si una de las sensaciones más placenteras al comprar ropa, además de estrenar es el olor de las prendas, para lo que la mujer respondió tajantemente.



"Observo que muchas personas que prueban la ropa no mantienen una higiene adecuada, especialmente en lo que respeta al olor corporal. Además, algunas personas tienden a tirar la ropa al suelo del probador y pisarla cuando se la quitan. Esto acumula un poco de suciedad", explicó la empleada.



(Le puede interesar: Espresso Martini, la nueva moda de los cocteles en Colombia)

Aunque las prendas pueden encontrarse en perfectas condiciones, esta puede presentar poca higiene que no es visible, ya que muchas personas que se las prueban antes de comprarlas no tienen una higiene adecuada y esto puede generar incluso enfermedades.



(Lea más: ¿Qué caracteriza a una mala persona? Revise si tiene algunas de estas tendencias)



Algunos usuarios insistieron en que no es lo mismo usar la prenda nueva que luego del lavado, por lo que manifestaron que seguirán usando la ropa una vez la adquieren.



Otros, por su parte, agradecieron el consejo de la joven, ya que al pensarlo mejor no se conoce a ciencia cierta cuántos compradores se han probado las prendas de los almacenes y esto no se ve muy higiénico.



Los comentarios del video están a favor y en contra y entre estos se encuentran: "Lo siento, pero a mi me gusta ponerme la ropa con olor a Stradivarius por ejemplo, me hace sentir bien", " ¡me encanta! A partir de ahora nunca estreno nada al segundo", "pero da igual aunque la laves, cuando te la estás probando si te quedan bien ya lo has cogido de todo", entre otros.

Trucos caseros para quitarle manchas a su ropa

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Trucos para conservar y deslumbrar con su maquillaje si lleva gafas

Este es el joven que practica parkour en lugares extremos de Bogotá

Moda circular: qué es y cómo aporta a la sostenibilidad