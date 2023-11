Vendedora de KFC se volvió modelo de OnlyFans: esta es la fortuna que se gana al día 

En las redes sociales y en diferentes medios de comunicación se ha vuelto tendencia la historia de Layna Marie, una mujer de 23 años, que decidió abandonar su empleo en un restaurante de comida rápida para vender contenido de adultos en la página de OnlyFans.

En una entrevista con la agencia de relaciones públicas, 'NudePR,' la mujer comentó que ella solía trabajar jornadas de hasta 16 horas, divididas en su trabajo en KFC y siendo operadora de grúa de un depósito. Sin embargo, la vida que llevaba no le gustaba, pues ella quería generar más dinero y tener más tiempo libre.



Fue así que conoció la página de OnlyFans y empezó a vender contenido para adultos. “Esto me ayudó a superar largas horas de trabajo agotador”, le comentó al medio mencionado anteriormente.



Asimismo, aseguró que después de crear su perfil, este empezó a ganar popularidad y en poco tiempo se ha convertido en una de las modelos más exitosas de la plataforma.

Según lo reseñado en diferentes medios internaciones, Layna en su adolescencia tuvo problemas con el alcohol, esto hizo que su madre la sacara de la casa y tuviera que empezar a trabajar. “Eso significó que había que madurar”, confesó.



Cuando se decidió a trabajar en la plataforma para adultos, también varias agencias de modelos y de entretenimiento para adultos se acercaron a ella para ofrecerle trabajo. “El dinero que me iban a pagar me dejaba con a boca abierta. Finalmente, acepté”, aseguró.



Marie ahora gana miles de dólares con su trabajo en OnlyFans al mes y tiene un mejor manejo de su tiempo.

La joven trabaja alrededor de 16 horas diarias. Foto: Instagram @xxlaynamarrie_

