Por medio de las redes sociales se viralizó el video de una mujer quien trabaja como vendedora informal en los buses, según su narración: "Cabe resaltar que todo esto varia, o sea, hay días que me hago más y hay días que me hago menos".



La mujer que se identifica como Karol Aldana, dice que en el primer carro se hizo $20.000 y en el "segundo carro me vendí $40.000". Más adelante, cuenta que en un tercer carro sumó $30.000 y en el último carro $10.000.



"En total tengo $100.000, esto es lo que me puedo llegar a hacer, como les venía diciendo, a veces me puedo hacer más, a veces menos. Hoy solo fueron cuatro carros", comenta.



Uno de los datos que más impactó a los usuarios fueron las horas en las que esta mujer trabajó, pues según su video comenzó a trabajar a las 9 de la mañana y terminó antes de mediodía porque comenzó a llover.



"¿Ustedes creían que una persona que vende en los buses se puede llegar a hacer esta cantidad de plata en menos de cuatro horas?, pregunta a sus seguidores.

"Lo digo porque me he dado cuenta que muchas personas piensan que porque uno está trabajando en los buses uno es un muerto de hambre, que por ahí uno venderá $10.000 o $20.000 en un día".



¿Qué es lo que vende?

Debido a la gran cantidad de comentarios en su primer video, la mujer reveló los productos que vende: "Yo vendo la crema verde, de marihuana, coca y mentol. Aparte, vendo la crema a base de caléndula, azufre y penicilina".

