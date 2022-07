Una gran sorpresa se llevaron los hermanos Cossio en un lujoso almacén de Bruselas. Los dos llegaron a la ciudad hace unos días junto a Jhoan López, esposo de Cintia.



El mismo López fue el que publicó en redes sociales lo que sucedió cuando se disponían a comprar en Gucci. Según su relato, al llegar al lugar uno de los trabajadores no quiso venderles y los trató mal.



En el video que publicó en su cuenta de Instagram, se pueden ver a los hermanos detrás de un mostrador de la casa de moda italiana. Cintia Cossio está vestida con un top blanco y un jean azul mientras mira algunas de las joyas de la vitrina.



Por su parte, Yeferson se vio distraído y en su celular. En la descripción de la grabación, López se quejó del servicio y aseguró que no los quisieron atender.



“Vinimos a una tienda Gucci aquí en Bruselas y este señor no nos quiso atender. A veces no entiendo por qué las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás. ¿Se imaginan dónde la tienda fuera de él?” expresó en sus redes sociales.



El disgusto no se quedó allí y el influenciador continuó mostrando su molestia con el trato que recibieron por parte de los belgas. Añadió que minutos después una mujer los atendió, pero que él no quiso comprar nada porque ya se sentía mal genio.



“Llegó una chica muy amable y los atendió super bien, y el que no nos quiso atender está que se mata porque la compra es grande” concluyó.



La familia se encuentra de paseo por Bélgica para atender el festival de música electrónica ‘Tomorrowland’ que se celebrará del 15 al 31 de julio.



El cambio físico de los Cossio

Hace unos días en redes sociales se difundió una foto de adolescentes de los hermanos, antes de ser creadores de contenido reconocidos.



Los dos se volvieron famosos por los videos chistosos y de retos que subían en sus cuentas de internet. En la fotografía se puede apreciar los inicios de los antioqueños.



La imagen muestra a un Yeferson Cossio juvenil, sin tatuajes y con un estilo de cabello más conservador que el que utiliza por estos días. Su hermana por su parte, aparece con una blusa blanca, el cabello castaño y muy diferente de cómo luce en estos momentos.

