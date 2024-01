Vendedor de BonIce cumple su sueño y va a estadio por primera vez gracias a influencer

Un influencer le cumplió el sueño a un vendedor de BonIce de asistir al estadio para ver jugar a su equipo favorito. El encuentro, registrado a través de las redes sociales, suscitó los comentarios de varios internautas que calificaron la acción de emotiva y gratificante.

El creador de contenido, Samuel Palma, llevó al vendedor ambulante al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para que disfrutara de un emblemático partido de su equipo de fútbol, el Junior de Barranquilla.



(Le puede interesar: Fotos: así serán camisetas 2024 de Millonarios, Nacional y clubes de fútbol colombiano).



En el clip, que ya acumula más de 200 mil visualizaciones en TikTok, se ve el momento en el que el influencer desde su carro detiene al señor y le pregunta si este es "sería capaz de ir al estadio con él si le compra todos los productos que lleva en el carro".



Acto seguido hay una mezcla de imágenes del hombre con la camisa roja y blanca entrando al recinto deportivo con su boleta, y celebrando el único gol que le dio la victoria al equipo tiburón sobre Millonarios el pasado jueves 18 de enero. "Gracias, Dios mío por este sueño que me diste hoy", gritaba el señor en medio de la incesante emoción.

Facebook Twitter Linkedin

El vendedor cumplió su sueño de ver jugar a su equipo. Foto: TikTok: @samuelpalma_

Sin duda una meta cumplida para el vendedor del que se desconoce su nombre, ya que nunca había podido ir al metropolitano, según lo confirmado en el clip, donde aseguró: "No conozco el estadio, siempre he querido ir, pero jamás he ido".



(Siga leyendo: Diomedes Díaz: Artista belga canta en francés "amarte más no pude"y es viral en redes sociales).



Durante su visita, el influencer y el vendedor saltaron en las gradas, vieron la entrada de la mascota oficial del Junior, Willy, junto a las porristas, y se sorprendieron con el despampanante ambiente que genera la vista de la cancha y el ambiente tan característico de las barras en el estadio.



Finalmente, Palma cierra el video con unas cortas palabras hacia su compañero de festejo de aquel día, afirmando que este detalle había sido obra del Señor: "Te lo mereces, oíste. ¿Y sabes quién te lo mandó?, Dios. Dios te mandó este regalo", le dijo el influencer al vendedor tras salir abrazados de la gradería.



Frente al encuentro hubo algunos comentarios de varios internautas que no dudaron en halagar la intención del creador de contenido y celebrar que la emoción del hombre de lograr ver de primera mano a su equipo "del alma".



(Lea también: La carta que un niño le escribió a los Reyes Magos y se hizo viral por un pedido particular).



"Estos videos si merecen ser remunerados";"Estos videos si merecen ser remunerados"; "Ese señor es tan buena gente, vende en el colegio donde estudia mi hijo en San Felipe y siempre está muy atento"; "Cosas sencillas que hacen feliz a una persona, los sueños si se cumplen. Los buenos somos más"; "Sigue así, amigo, cumpliéndole sueños a la sociedad que lo necesita", fueron algunos de los comentarios más destacados.

@samuelpalma_ Le compré todo lo que llevaba y le cumplí el sueño de su vida! ♬ sonido original - Samuel Palma

Un ‘influencer’ fue víctima de paseo millonario

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias