Dos familias, que tenían a sus abuelas hospitalizadas en el Sanatorio Nuevo Santiago, en la ciudad de Santiago del Estereo, Argentina, vivieron un difícil e insólito momento por causa de la negligencia de la institución.

La familia Frías recibió una llamada avisándoles que su pariente se había contagiado de coronavirus y había muerto. Tras asimilar la triste noticia, reclamaron el cuerpo, realizaron el funeral con todas las medidas de bioseguridad, por tratarse de una paciente con covid, y lo enterraron en la tarde del domingo 16 de enero.

Sin embargo, el lunes los volvieron a llamar del hospital para comunicarles que habían velado a la mujer equivocada. Según lo reportan medios locales, la abuela Frías no había fallecido el domingo, sino ese mismo lunes, y tampoco había muerto por complicaciones asociadas al coronavirus.



Confundieron los cuerpos

La clínica se percató del error cuando la segunda familia afectada, los Vallejos, llegaron para reclamar el cuerpo de su abuela. A ellos también los llamaron el domingo para contarles el fallecimiento de su familiar, pero como no tenían organizados los gastos fúnebres, le pidieron permiso al hospital para reclamar el cuerpo el día siguiente.



Cuando los nietos de la señora Vallejos llegaron, descubrieron que el cadáver de su abuela no estaba.



El hospital no siguió el debido proceso al momento de entregar el cuerpo. Foto: iStock

"Desde ayer nos han llamado del sanatorio diciendo que mi abuela ha fallecido, hemos llegado aquí y hemos dicho que no teníamos cajón ni servicio de nada para poder llevarla, que si podíamos venir a buscarla hoy lunes. Cuando ya conseguimos todo, vinimos a buscar a mi abuela, pero el cuerpo no aparece por ningún lado", aseguró uno de los parientes a 'Diario Panorama'.



Como el personal del lugar no les respondía, los Vallejos acudieron a las autoridades para que revisaran el caso, así fue como se dieron cuenta que había ocurrido una confusión.



El Sanatorio Nuevo Santiago tuvo que llamar a los Frías, quienes no entendían cómo fue posible que les entregaran un cuerpo equivocado, aun cuando su pariente no había muerto el domingo.



"Nosotros retiramos a una persona que no era mi mamá. No pueden entregar a una persona que no sea nuestro familiar. Nosotros ayer perdimos la sepultura y nos llaman a decirnos que era equivocado", relató un familiar de los Frías.



Tras lo sucedido, ambas familias fueron a protestar a las afueras del hospital para que les explicaran por qué se confundieron los cadáveres. Ahora, están exigiendo que les respondan por los daños ocasionados.

'Trabajamos con estrés'

Tras la polémica generada, un vocero de la clínica ofreció disculpas y reconoció que no se siguió el debido proceso.



"Nosotros tendríamos que haber corroborado la salida de los cadáveres, hacer un acta, que no se hizo. Asumimos nuestra participación al no controlar como debimos", explicó el doctor Guido Peressin en declaraciones recogidas por 'Eltrecetv'.



Finalmente, el médico pidió un poco de comprensión, pues el trabajo durante la pandemia ha sido pesado y, tras la llegada de ómicron, tienen parte del personal aislado por contagios.



"Sepan entender que estamos trabajando en estrés hace dos años. Si hay alguna falla, no es voluntaria, sino que es generada por las circunstancias", concluyó.

Tendencias EL TIEMPO