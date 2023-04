Siempre se ha tenido presente que Vegeta es uno de los personajes principales de Dragón Ball, característico por su particular carácter rudo y violento. No obstante, por primera vez la voz de este personaje se ha podido escuchar en el mundo de la música.



Aunque claro, no es el príncipe de los Sayajin el que se ha sumergido en la industria musical, sino el actor Ryo Horikawa, quien presta su voz para darle vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión de los años 80.

Vegeta es Considera por el público uno de los mejores personajes de la serie animada. Foto: Akira Toriyama.

Horikawa, 65 años, está promocionando su primer y de momento único sencillo llamado ‘Amado Azul’. Gracias a este tema todos los fanáticos de esta famosa serie animada han quedado impresionados, debido a que es muy fácil darse cuenta de que la voz del padre de ‘Trunks’ es la que compone esta pieza.



La canción fue creada por el actor para celebrar por todo lo alto los 60 años que lleva en el mundo del espectáculo. De momento solo se conoce el tráiler del tema en YouTube, el cual será estyrenado l público el próximo 26 de abril.



“Parece mucho tiempo, pero cuando pienso en retrospectiva, han pasado 60 años en un abrir y cerrar de ojos. El lanzamiento de mi primer sencillo llega en este momento memorable”. Expresó Horikawa, según el medio ‘Comic Book’.

Y es que no solo la trayectoria laboral de este actor de doblaje ha pasado por Vegeta, puesto que también ha interpretado un sinfín de personajes para otras franquicias: ‘Caballeros del Zodiaco’, ‘Mobile Suit Gundam’, ‘Legend of the Galactic Heroes’, ‘ Detective Conan’, entre otras.



Asimismo, dejó claro que sacará tres canciones además de la ya mencionada ‘Amado Azul’ como parte de un álbum que intentará ser uno de sus momentos más importantes en su carrera en el mundo del entretenimiento.

‘Hombre lobo’ ‘Ladrones y Policias’ ‘Soy un Héroe’.

Este álbum tendrá un costo en Japón de 1.650 yenes (56.509, 86 Pesos colombianos)

“El punto de las cuatro canciones es luchar, pero no se trata solo de luchar, sino de una sensación de resistencia insaciable y de desafío al destino de cada quien”, dice con firmeza Horikawa al medio ‘Comic Book’.

También el famoso intérprete Japonés apunta que aún le queda mucho por dar y que está muy agradecido con todas las personas que lo han apoyado en su proceso como artista: “Continuaré evolucionando sin parar y les mostraré un nuevo Ryo Horikawa”.

