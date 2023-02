En redes sociales está circulando un video de una madre que se encuentra muy molesta con el colegio de su hija porque decidieron que los niños debían ir disfrazados de pescadores. La madre es vegana y señala que llevar a la menor con el traje es atentar contra sus principios morales y éticos.

El metraje fue publicado por una usuaria que está registrada en TikTok como @veganaynormal, la mujer contó su experiencia y abrió un debate frente a lo que le sucede.



Según contó en su relato, la mujer le expresó a la maestra de su hija, Navia, la situación; sin embargo, la respuesta de la profesora no fue lo que ella esperaba.

“Qué hartazgo de sistema y de adoctrinamiento”, escribió en la descripción del video, que ya cuenta con 367 mil visualizaciones.



“Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos”, inició la mujer.

Y continuó: “La clase de Navia (su hija) con 8 años han decidió que van a ir en los carnavales disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos”.



La madre prosiguió con su relato y señaló que la maestra de su hija le dijo que debía ir a la clase disfrazada porque era normativa del colegio. La mujer expuso que ahora debía “pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle como no puede discriminar a nadie por precisamente por sus creencias religiosas, morales o éticas”.

“Estoy harta de que se nos ningunee, de que no se nos tenga en cuenta nunca”, finalizó.

Tras el video, miles de internautas se hicieron notar en los comentarios. Algunos le dieron la razón a la madre, pero otros señalaron que no debía ser un problema. El debate sigue abierto en redes.



Ante los comentarios, la madre realizó un nuevo video atacando los malos comentarios, pues señala que solo está defendiendo los derechos de la menor.



¿Usted qué opina?

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción EL TIEMPO

