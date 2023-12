Vecinos de María Becerra la acusan de fiestas ruidosas y uso indebido del espacio

El 2023 marcó un año extraordinario en la carrera de María Becerra, quien alcanzó una fama internacional inigualable, cumpliendo sus sueños desde sus inicios como youtuber.

María se destacó por su talento y la habilidad de cruzar fronteras con su música, recibiendo elogios y reconocimientos de sus colegas en la industria. A sus 23 años, se posicionó como una de las figuras más relevantes de la música nacional en Argentina, logrando un impacto significativo a nivel internacional.

Sin embargo, no todo fue celebración para Becerra. A pesar de su éxito profesional, enfrentó críticas en su vida personal, específicamente de sus vecinos en el barrio de Vicente López, Buenos Aires. Estos residentes se unieron para presentar una denuncia pública contra la cantante, alegando problemas para circular en el barrio debido a las medidas de seguridad impuestas por ella.

Un vecindario en disputa



"Es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando la zona porque no pueden pasar ya que los autos los dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree que es, pero pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, expresó un vecino visiblemente frustrado.

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa 'Desayuno Americano' de América, fue quien informó sobre esta situación. Señaló que los vecinos, quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, acusan a Becerra de hacer un uso indebido del espacio público.



"Parece que los vecinos de Becerra están indignados hace tiempo. La denuncia será pública a partir de este momento y no descartan ir a la Justicia", indicó Etchegoyen.

"El problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra", reveló una persona a través de un audio de voz.



Un segundo vecino, en otro audio, reiteró la misma problemática. “Quería comentarles que soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”, comentó, evidenciando que el descontento es compartido por varios miembros de la comunidad.

María Becerra no se ha pronunciado

Recientemente, la tensión en el vecindario ha disminuido, posiblemente debido a la ausencia de la cantante en su hogar. Sin embargo, los vecinos no tienen información sobre el paradero de Becerra, si se ha mudado o simplemente está de viaje.



Hasta el momento, la cantante no ha emitido declaraciones respecto a estas acusaciones.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación , y contó con la revisión de un periodista y un editor.