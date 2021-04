Esperanza Gómez, Maluma y famosos colombianos ya vacunados en EE. UU.

Desde que se dio a conocer la vacuna contra el nuevo coronavirus, los países del mundo iniciaron una carrera contra reloj para obtener sus dosis e iniciar los procesos de inmunización de sus habitantes.



Estados Unidos, por ejemplo, al ser uno de los países más golpeados por el virus, fortaleció sus protocolos de inmunización y logró que el 22.5 por ciento de la población se encuentre completamente inmunizada contra el covid-19, a fecha del 13 de abril. Esto significa que unas 75.3 millones de personas ya recibieron ambas dosis de la vacuna, de acuerdo a estimaciones realizadas por ‘Our World In Data’.



Como informó EL TIEMPO en su momento, el presidente Joe Biden eliminó restricciones en cuanto a los grupos que pueden acceder a las vacunas, por lo tanto, cualquier persona con más de 21 años tiene derecho a inmunizarse, sin embargo, hay priorización para algunos sectores como la población de adultos mayores.



En el país norteamericano no se manejan las fases de grupos como se ha ido realizando en otras naciones como Colombia. Además, al ser un país tan grande, la demanda de personas que desean acceder al biológico es bastante, por ello, se autorizó a dentistas, veterinarios, podólogos, optometristas y demás profesionales sanitarios que apliquen dosis.



Así las cosas, algunas personalidades colombianas que residen o que tuvieron la posibilidad de ir a EE. UU. ya han sido vacunadas. Le contamos sobre algunos de los más recientes.



Maluma

El cantante paisa publicó una fotografía por medio de su Instagram en la que comparte con sus seguidores que ya le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



La foto la acompañó con el breve mensaje: “Vacuna lista”. El artista reside en Miami, Florida, y hace parte de la población latina que vive en el país norteamericano.

Esperanza Gómez

Según informó EL TIEMPO, la popular actriz de cine para adultos, de 40 años, fue vacunada en el país norteamericano, pues por su trabajo en la industria pornográfica, pudo acceder al biológico antes del rango de edad priorizado en ese país.

Gómez comentó en su Instagram: “muy contenta porque me acabo de aplicar la vacuna contra covid-19, de todas maneras toca seguir siendo responsable con los cuidados. Un beso para todos y ojalá esto se agilice para regresar a la normalidad”.



Mabel Lara

La reconocida periodista y presentadora de televisión, de 40 años, se encuentra en Estados Unidos estudiando Política Social, gracias a una beca otorgada por la Universidad Georgetown, ubicada en Washington D. C.

¡Lista mi primera dosis! Yo creo en la ciencia como he acudido a ella para ponerle todas las vacunas a mi hijo, y sigo creyendo en el chance que nos da en esta pandemia. #WashingtonDC #Listoelpollo 🙏🏾 pic.twitter.com/BAytzC82sx — Mábel Lara (@MabelLaraNews) April 7, 2021

"¡Lista mi primera dosis! Yo creo en la ciencia como he acudido a ella para ponerle todas las vacunas a mi hijo, y sigo creyendo en el chance que nos da en esta pandemia”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.



Miguel Varoni

El reconocido actor colombo-argentino, de 56 años, recibió la primera dosis de la vacuna gracias a los trámites realizados por amigos en Estados Unidos.

En una publicación de Instagram compartió cómo fue su proceso, “fui a Miami a renovar la visa de trabajo en el consulado de México y claro, de paso, me vacuné gracias a mis dos hermanos María José Barraza y Carlos Bardasano que me consiguieron la cita, sin ellos la vaina habría sido imposible”.



Mónica Fonseca

La presentadora colombo-estadounidense, de 38 años, reside en Los Ángeles, California.

Compartió un emotivo mensaje sobre la vacunación y su proceso, afirmó que: “Con lágrima y todo porque el desastre de la pandemia ha sido muy duro para una inmensa mayoría”.



Además hizo énfasis en los síntomas que presentó luego vacunarses: "La primera dosis me dio síntomas (...) un poco de mareo, de escalofrío, sed, hambre (síntoma no de la vacuna sino de la madrugada tan brava y sin comer por muchas horas) y dolor en el brazo en el que recibí la vacuna por 24 horas. Segunda dosis: menos mareo, dolor en el brazo de la vacuna (agudo), malestar general, un poco de fiebre... y me sentí con un poco de molestia por las mismas 24 horas. Ah, dolorcito de cabeza. Nada complicado”.



