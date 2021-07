¿El más fuerte del mundo? Las fotos del increíble 'Hulk' pakistaní

Arbab Khizer Hayat es un pakistaní que se autodenomina como un ‘Hulk’ de la vida real.



En redes sociales es conocido como ‘Khan Baba’. En su canal de YouTube tiene más de 94.000 seguidores, mientras que en Instagram tiene una comunidad de 13.000 seguidores.



‘Khan Baba’, de 29 años, asegura medir 1,97 metros y pesar la increíble suma de 440 kilogramos.



Este hombre pakistaní dijo, en charla con ‘Daily Mail’, que empezó “a ganar peso en mi adolescencia, pero me di cuenta de que quería entrar en campeonatos de levantamiento de pesas y de hombres fuertes. Así que seguí aumentando mi peso”.

Hayat afirma que levantó un peso de más de 10 mil libras (unos 4.536 kilos) durante un campeonato japonés. A ello se le suman los extraordinarios metrajes en los cuales aparece arrastrando camiones usando solo una cuerda.



En redes se muestra, según muchos de sus seguidores, como un hombre rudo y hostil, sin embargo el ‘influencer’ árabe Khalid Al Ameri decidió visitarlo en Pakistán.

Durante la charla se vieron otras facetas de este ‘Hulk’: se conocieron aspectos de su vida privada que van mucho más allá de su fuerza física.



“¿’Khan Baba’ es un personaje o la persona que eres cuando te despiertas por la mañana?”, le preguntó Al Ameri.



"Khan Baba es un personaje en las redes sociales. Cuando no hay redes sociales, soy un tipo diferente”, aseguró el ‘Hulk’ pakistaní.



La visita se dio el 20 de junio de este año.

El 'influencer', entonces, retó a 'Khan Baba' a medir fuerzas en distintos escenarios, pero fue derrotado en cada una de las pruebas. Y cómo no: vencer a este 'Hulk' no parece muy sencillo.



De hecho, para mantenerse en forma suele consumir alrededor de 10 mil calorías diarias, en una dieta que incluye: 36 huevos, 3 kilogramos de carne, 5 litros de leche al día, entre otras grandes cantidades de comida.



Desde el año pasado 'Khan Baba' ha comenzado a buscar su 'media naranja', pues sus padres le están insistiendo en que es hora de casarse.

“Necesito a una esposa de 'peso pesado’para no hacerle daño. Todas las mujeres que han querido casarse conmigo son demasiado delgadas. Me gustaría conocer a una chica que pese al menos 100 kilogramos y mida más de 192 centímetros de altura, para que nos veamos bien juntos”, señaló el pakistaní.



La búsqueda de este hombre sigue firme, sin embargo, no ha encontrado a la pareja ideal. 'Hulk' sigue recibiendo ‘hojas de vida’.



Por el momento, su popularidad va en ascenso en Pakistán, pero su objetivo es ser reconocido a nivel mundial.



"Recibo mucho amor y admiración de la gente aquí, pero no quiero que sea solo en este lugar, me gustaría convertirme en una estrella mundial. No hay mucho margen para hacer eventos de halterofilia o de hombres fuertes en Pakistán. Pero espero que eso cambie pronto y poder darme a conocer",puntualizó.

