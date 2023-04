Vanessa Navarro, más conocida como ‘La reina de las televentas’, se hizo famosa en varios países de Latinoamérica por vender productos para el hogar y cuidado de la piel en la televisión. A cualquier hora del día su rostro aparecía en las pantallas para promocionar todo tipo de insumos para el bienestar personal.



Nació en Bucaramanga en 1972, es hermana de tres hombres (Mauricio, Sergio y Juan Pablo), hija de un padre ausente y de una madre, Stella Durán, quien estuvo investigada por la Fiscalía por presunta red de corrupción en el Invima en 2018. No obstante, esta problemática no la afectó y sus empresas siguieron su curso normal.

Navarro logró el cariño de millones de televidentes, quienes creían fervientemente en sus productos adelgazantes y cosméticos, pues jamás quiso ostentar en sus programas modelos de revista, sino con casos reales de personas que confiaron en su trabajo y lograron mejorar su calidad de vida con los sus consejos.



“Tú tienes una imagen tuya y quisieras que fuera de una manera, pero cuando te ves, ves tu flacidez, tu celulitis y tu sobrepeso y esas cosas te chocan, y eso en la mente del comprador lo que hace es que no quiera comprar. Es decir, te sientes tan mal con lo que ves (supermodelos), que te vas”; le dijo a Julián Isaza, periodista de EL TIEMPO, en 2013.



Recientemente, la santandereana volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación por informar que está padeciendo una grave enfermedad autoinmune: cáncer de piel.



Navarro le hace frente a la enfermedad



Hace algunos días se conoció la noticia de que la presentadora padecía cáncer de piel. Según comentó en el programa ‘Lo sé Todo, de Canal Uno’, le informaron el diagnóstico en mitad de una reunión corporativa con algunos socios de sus empresas.

Vanessa Navarro Foto: Instagram: @vanessanavarrotv

“Yo me acuerdo que estaba en un zoom con la gente de mi empresa, contesto y me dicen :’ Tenemos los resultados. Sí, le salieron positivos, usted tiene cáncer de piel’”, informó.



“Eso te choca demasiado cuando te lo dicen. Jamás pasé por un proceso psicológico para afrontar este tipo de cosas”, agregó la empresaria, quien también informó que ha sido un proceso de dos años luchando contra los padecimientos del cáncer.



Asimismo, le refirió a los periodistas del programa que si bien pudo recuperarse una vez, volvieron a aparecerle pequeños tumores que prendieron sus alarmas. Dos biopsias le manifestaron que nuevamente su salud estaba en riesgo.



Dice que muy probablemente las cámaras de bronceado a las que se sometió hace varios años fueron las responsables de que hoy su piel esté sufriendo las consecuencias.



"Empecé a ir a cámaras de bronceo. Eso fue exactamente en el 2000. Durante ese año yo pude haber ido unas 15 o 20 veces, me olvido del tema y nunca volví a ir a las cámaras de bronceo, pierdo ese afán de ser dorada. Tomo mucha consciencia del daño que hace el sol y empiezo a cuidarme”, dijo.



“Al final mi recomendación es que se la piensen mucho antes de exponerse a cámaras de bronceo (sobre todo mis seguidoras más jóvenes porque tienen una vida por delante y piensan que esto no les va a pasar), y que se protejan mucho con protector solar en todo momento”, puntualizó.



Por otro lado, en sus redes sociales dejó un emotivo mensaje con el que espera crear conciencia entre su comunidad digital para que empiecen a cuidar mucho más su salud y acudan a realizarse chequeos médicos constantemente para evitar contratiempos.



“A veces pensamos que las estadísticas solo aplican para otras personas, ese 3 % o 10 % o 20 % de probabilidades casi nunca lo incluyen a uno mismo (Estoy hablando por mi) y luego te das cuenta que si es probable que seas parte de ese porcentaje”, escribió.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

