‘Tengo covid y no he podido decirlo en CoronaApp’: Vanessa De La Torre

Las redes sociales ‘explotaron’ por un comentario que, sutil en apariencia, desató todo un revuelo en Twitter.



La reconocida periodista Vanessa De La Torre aseguró tener covid-19, sin embargo, dijo que no ha podido reportarlo en ‘CoronaApp’ (aplicación habilitada por el Gobierno para hacer el rastreo de los casos de coronavirus en el país).



Esto, que empezó como la respuesta a un trino de Juana Uribe, desató toda una ‘oleada’ de buenos deseos para De La Torre.

Más adelante la misma periodista aseguró que uno de sus síntomas era no tener olfato, ausencia con la que lidia desde hace 14 días (tiempo establecido de cuarentena mínima para las personas con positivo o que estuvieron cerca de un positivo).

‘Me aburrí de hablar con la máquina de la EPS’

En la noche de este jueves, Juana Uribe, guionista y productora de televisión, publicó un trino con una pregunta en la cual enfatizaba sobre el seguimiento epidemiológico construido a raíz de los contagios de coronavirus en sitios determinados.



“Una pregunta. De todos los sitios donde piden datos, ¿a alguno de ustedes los han llamado a decir: ‘detectamos un caso de covid y usted pudo estar en contacto’?”, escribió.



Vanessa De La Torre fue una de las primeras en responder.

Una pregunta. De todos los sitios donde piden datos, a alguno de ustedes los han llamado a decir: “detectamos un caso de Covid y usted pudo estar en contacto”? — juana uribe (@juanauribep) January 21, 2021

Ella respondió a la pregunta con un no. Y tras ello aseguró: “Es más: tengo covid y no he podido decirlo en la CoronaApp porque no existe esa opción”.



“En la EPS Grupo Sura nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual?”, finalizó.

Nop. Es más: tengo covid y no he podido decirlo en la corona app porque no existe esa opción. Y en la eps @GRUPOSURA nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual? — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 22, 2021

Tras la respuesta de De La Torre varios internautas enviaron sus mensajes de apoyo. Fue uno de estos quien preguntó por los síntomas y si se había tomado la prueba. La periodista respondió que hace 14 días no tiene olfato y que se hizo “pruebas particulares” para comprobar su positivo de covid.



Otros usuarios, entretanto, compartieron historias similares de sus familiares cercanos.



Uno, por ejemplo, dijo que la prueba de su tía jamás se hizo y que pasaron incluso los síntomas sin saber si fue positiva o no.



Otro, al contrario del caso de Vanessa, aseguró que reportó su caso en la EPS y fueron a hacerle la prueba en poco tiempo.

