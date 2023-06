Andrea Olaya, más conocida en el mundo del entretenimiento como Valkyria, es una de las ganadoras del reality 'Desafío The Box' del 2022. En diferentes ocasiones ha revelado detalles sobre cómo es la grabación de este programa, pues muchos fans están curiosos por saber y en sus redes sociales le dejan varias preguntas.

La joven, quien fue luchadora olímpica y compitió en tres campeonatos mundiales, ha ganado mucha popularidad en su cuenta de Instagram y actualmente tiene 250 mil seguidores.



Recientemente, la joven realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Muchos internautas aprovecharon esta oportunidad y la cuestionaron sobre cómo se graba este reality, pues muchos piensan que este puede ser libreteado.



"¿Es verdad que hay libretos en el 'Desafío The Box' para aumentar el ranking?", fue la pregunta que le hicieron.

Ante esto, la famosa contestó: "No bebé, no, no, tendríamos que ser actores de Hollywood, para poder tejer esas historias increíbles que se tejen en el Desafío. No, el Desafío solito con todo lo que pasa, a lo que tú estás sometido: al hambre, al dolor, a la soledad, a la angustia, a la sobrevivencia, todo eso hace que se cree una atmosfera perfecta para que se desarrollen situaciones que uno dice wow".



Por otro lado, le preguntaron si cualquier persona podría participar en el Desafío o que se necesita para estar allí.



"Cualquier persona puede llegar a pasar. Yo no tuve ninguna rosca y no conozco ninguno que haya entrado por qué alguien dijo. Todos se ganan su lugar a pulso", comentó.



Por último, los internautas quisieron saber como hacían para publicar contenido en sus redes sociales cuando estaban en el programa.



"Uno deja una persona encargada de sus redes. En mi caso estaban encargados mi hermano y mi esposo, entonces cada desafiante deja una persona encargada de sus redes, con sus claves, con sus cuentas, con todo para que pueda manejar desde ahí, responderles a ustedes, agradecerles por el apoyo, publicar, etc", concluyó.

