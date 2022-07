Andrea Olaya, más conocida como ‘Valkyria’, se coronó como la ganadora de la versión 2022 del programa de competencia ‘Desafío The Box’, el pasado 15 de julio. Desde entonces, la exluchadora olímpica se ha vuelto muy cercana a quienes la siguen en redes sociales.

Recientemente, la joven de 27 años abrió un espacio en sus historias de Instagram para hacer una dinámica de preguntas y respuestas, en la cual recibió diferentes cuestionamientos acerca de su cuerpo y su orientación sexual, razón por la cual decidió aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión.

(Lea además: Carlos Feria volvió a subir contenido con su hija).

¿Qué dijo Valkyria?

Ante la pregunta de si era transexual, la oriunda de Neiva aseguró que esa era una duda que se presentaba de manera frecuente debido a que ella era una mujer “grande y fuerte”.



“Este cuento que tenemos de que las mujeres solo pueden ser de un molde, que solo pueden ser delgadas 90-60-90, que son rubias y de ojos claros. Hay mujeres de todos los tipos y de todos los tamaños y yo soy una mujer de esas, una mujer distinta, una mujer grande, una mujer musculosa”, afirmó la representante de Tolima grande en un corto video.

(Lea además: Juan Daniel Oviedo revela quién es su pareja sentimental: 'Es diseñador').

Cabe resaltar que Andrea se ha dedicado al deporte desde muy joven; su pasión por la lucha libre la ha llevado a dos campeonatos mundiales en 2014, 2015 y a unos Juegos Panamericanos en el mismo año. Ahora, en la edición 2022 del reality de competencia, se hizo acreedora de 400 millones de pesos al vencer a Alexa en la última prueba.



La deportista reiteró que no era transexual y que ama “sentirse como una mujer grande, que ama hacer ejercicio”. En una entrevista que concedió a ‘Caracol Tv’, Olaya dijo que las preguntas acerca de su orientación y el género de su pareja son muy comunes, junto con diversas propuestas de matrimonio que le han llegado de usuarios anónimos.

(Lea además: 'Youtubers' construyen un submarino real con piezas de Lego).

“Tuve un señor que me escribía un montón de poemas divinos, me ofreció casa, carro, perro, señora del servicio, casa en la playa, divino. Me tocó decirle que no”, afirmó entre risas.

Más noticias

Esposo de Andrea Valdiri le regaló un cheque en blanco de cumpleaños

Los absurdos vuelos de los famosos que más contaminan el mundo

La nueva vida de Cristian del Real, el 'niño timbalero' de la Salsa

Los tropiezos que vive un joven de 25 años que aparenta el doble de edad

Lina Tejeiro les responde a quienes le piden 'salir del clóset'

Tendencias EL TIEMPO