Valerie Domínguez y su novio dieron positivo para coronavirus

"Estamos aislados, nos estamos cuidando mucho pero no ha sido fácil. Queremos aprovechar para recordarles a todos que no bajen la guardia. Nada, absolutamente nada, justifica poner en riesgo tu salud y la de los demás”, publicó Valerie Domínguez en sus redes sociales.

La conductora de Super Like, la nueva sección de entretenimiento del Canal RCN, y su novio, Juan David Echeverry, informaban así que dieron positivo para covid-19, y que no ha sido fácil tener la enfermedad.



Ambos aparecieron en un video en el que están en su habitación, en compañía de la mascota de Domínguez.



La Señorita Colombia del 2005, quien además se ha desempeñado como actriz de producciones como El último matrimonio feliz, Hasta que la plata nos separe, Un sueño llamado salsa y Los caballeros las prefieren brutas, entre otras, empezó la semana pasada en Super Like como la figura central de este proyecto de entretenimiento del canal RCN, que se ve en los noticieros de la mañana, la tarde y los dos de la noche.

Domínguez, además, aparece en la emisión de noticias de las 7:00 p. m. como conductora y tiene una sección en el informativo de la mañana.



"Usen el tapabocas, que va por encima de la nariz. Aquí estamos, les seguiremos contando", agregó Domínguez.



Entre los famosos colombianos que han padecido la enfermedad, figuran J Balvin, Alci y Checo Acosta (estos dos últimos perdieron a su esposa y madre, respectivamente, por el covid-19), Jessica Cediel, Karol G y Juan Pablo Villamil (integrante del grupo Morat).

