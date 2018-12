Valeria Morales y sus posibilidades en Miss Universo

Llegó el día de la elección de Miss Universo, y Valeria Morales, la representante de Colombia, está empeñada en la corona que persigue “desde hace tres años. Por eso vine aquí (a Bangkok) a buscar el título”, manifestó a Efe. Nacida en Cali el 2 de enero de 1998, vive en la Florida (EE. UU.), donde estudia periodismo en el Broward College. Allí hace parte de una academia de modelaje y lidera Indeleble, campaña que creó luego de sufrir discriminación por ser latina.

En Tailandia, Valeria Morales se ve segura. En las imágenes que se han divulgado se vio su excelente pasarela en la preliminar del desfile en traje de gala. Incluso, algunos diarios publicaron un supuesto listado de puntajes de esta pasarela y la colombiana quedó sexta, con 9,6 puntos.



Entre las favoritas también están Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, México, Vietnam, Malta, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Esta última, Sarah Rose Summers, puso la nota discordante cuando en un video que publicó en sus redes se burló de ‘miss’ Camboya, Rern Sinat, porque no habla inglés. La estadounidense debió disculparse no solo con la reina de Camboya, sino con sus seguidores.



En ese video, a la estadounidense la acompañaban las representantes de Colombia y Francia, y aunque para muchos estas dos últimas estaban en el ‘lugar equivocado’, para el ‘deber ser’ de Miss Universo, no. Y se debe a que la representante de Estados Unidos es elegida por la misma organización de Miss Universo, WME/IMG, y siempre está, al menos, en el grupo de semifinalistas, así que aparecer a su lado ayuda a figurar y estar en las fotos.



Valeria Morales, de 1,78 metros de altura, no salió del tradicional concurso de Cartagena. Fue coronada en Medellín, en un evento organizado por RCN, el Concurso Nacional de Belleza, La W y la revista ‘Donjuán’, de la Casa Editorial EL TIEMPO, porque su nombre debía estar inscrito en Miss Universo el primero de octubre.



Morales no ha sido ajena a la crítica, pues después de su elección se conocieron unas declaraciones suyas sobre la representante de España a Miss Universo, Ángela Ponce, que es transgénero. Morales argumentó que Miss Universo es un concurso para mujeres, pero lo cierto es que en Bangkok las dos reinas hicieron las pases.



