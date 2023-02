Paulina Vega Dieppa es una de las exseñoritas Colombia más queridas. Su belleza, carisma y haberse quedado con la corona de Miss Universo en 2014 son algunos de los motivos.



Pero Paulina no es la única en su familia que se ha ganado el reconocimiento de los colombianos. Valeria Vega, hermana menor de la modelo y empresaria, también tiene su fanaticada.



La joven ha construido una comunidad en redes sociales, particularmente de aquellos entusiastas del ejercicio, pues es entrenadora.

Con más de 70 mil seguidores en su Instagram, Valeria suele compartir rutinas, tips de ejercicio y motivación para esas personas que la tienen como referente del fitness.



En su perfil describe el servicio que ofrece como entrenamiento online, bajo la premisa de ayudar a hombres y mujeres a "tener el cuerpo de sus sueños".



Uno de los testimonios que comparte es el de su hermano Juan Pablo Vega Dieppa, quien corre karts y en Fórmula 4. A este se suman varios comentarios de otras personas a quienes Vega acompaña a la hora de entrenar.

Su entrada al mundo del 'fitness'

Valeria compartió recientemente una reflexión sobre la relación que ha tenido con su cuerpo.



"Cuando era pequeña, yo era 'gruesita' y mi hermana Paulina era flaca. Pasé por momentos complicados porque todo el mundo me comparaba con ella. Por esta razón empecé a sentirme insegura y dejar de comer. Y esto hacía que tuviera atracones y me volvía a engordar en muy poco tiempo. Hoy en día me doy cuenta que tuve problemas alimenticios (me daba miedo comer) y llegue a un punto donde me adelgace demasiado, empecé a hacer ejercicio como loca y además juraba que me tenía que adelgazar mucho más", contó.



Ahora asegura que ya no se compara con nadie y que busca constantemente su mejor versión, lo que le ha ayudado a tener una relación más sana con el ejercicio y con la comida.

"Gracias a mi hermana, hoy soy una mujer más segura y fuerte, mental y físicamente. Amo mi cuerpo y me amo a mí. A veces nos damos muy duro y nos comparamos con los demás, y no es la solución. Busca tu mejor versión y quédate ahí", escribió y le agradeció a Paulina por ser la mejor hermana.



En esta publicación, la exreina respondió con un amoroso mensaje en el que también le agradecía por ayudarla a retomar la disciplina.



"Gracias a ti por ayudarme a volver a mí, a mi mejor versión después de tantos años. Gracias por ayudarme a tener disciplina y saber que lo que llega fácil, fácil se va, y que la verdadera satisfacción es la del largo plazo. ¡Que el ejercicio hay que disfrutarlo, y que las mujeres fuertes son las más lindas! Gracias por ayudarme todo este tiempo", comentó Paulina Vega.



Lo que ha dejado ver que Valeria también guía a su hermana en materia de ejercicio.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO