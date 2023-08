Valeria Duque, modelo, periodista e influenciadora colombiana, ha estado en la mira de los seguidores de Rauw Alejandro y Rosalía luego de que se especulara, en los últimos días en redes sociales, que había sido la tercera persona involucrada en la separación de la pareja de cantantes.

(Lea también: Los fuertes mensajes de ex de Valeria Duque, modelo que relacionaron con Rauw Alejandro).

El nombre de la paisa comenzó a resonar de manera fuerte en el espectro mediático después de que una internauta en Twitter la señalara como la causante de la ruptura de los intérpretes de 'Beso'. Ante esto, la joven ha salido a dar declaraciones a los medios para desmentir las acusaciones y aclarar lo sucedido.

Recientemente, Duque se refirió a la polémica desatada en diálogo con 'La Red'. Para el programa, señaló que viajó a México hace unos meses para realizar un taller de actuación y su visita coincidió con un concierto de Rauw Alejandro, al que asistió tras conseguir entradas por sus propios medios.

La modelo negó haber entrado al backstage y confesó que, incluso, llegó tarde a la presentación.

(Siga leyendo: Valeria Duque confesó que sí estuvo en concierto de Rauw Alejandro y ahí lo conoció).

Pese a esto, la también influenciadora sí logró hablar con el artista puertorriqueño durante un evento que se llevó a cabo en Ciudad de México. "Yo sí lo vi, hablamos como dos minutos, pues había mucha gente", dijo Duque al programa citado anteriormente.

Durante esta breve conversación, lo cuestionó, según su relato, por su venida a Medellín. Más allá de eso, no hubo otra interacción.

Facebook Twitter Linkedin

En redes sociales se creó el rumor de que Rauw había sido infiel. Foto: Instagram @rauwalejandro / @valeriaduqueh

Duque, quien se ha declarado fanática de Rauw Alejandro, dejó al descubierto, en medio de la entrevista, que admira el aspecto físico del artista: "Él tiene su flowcito, es más como su personalidad".

(De interés: Valeria Duque contrató reconocida firma de abogados: irá a organismos internacionales).

Ante la pregunta de si le aceptaría una invitación al intérprete de 'No me la molestes', la paisa no tuvo más remedio que soltar unas cuantas risas.

Cabe resaltar que la colombiana acudió a la firma De La Espriella Lawyers, propiedad del abogado Abelardo De La Espriella, para proceder con los recursos necesarios contra las personas que, según ella, la han difamado.

"Estableceremos todas las acciones contundentes ante organismos nacionales e internacionales para restablecer su honorabilidad moral", sentenció el jurista Juan Sebastián Duque en un video.

Más noticias en EL TIEMPO

Rauw Alejandro confirmó que terminó con Rosalía y dijo que no le fue infiel



Laura Sánchez 'respondió a chisme' de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro: qué dijo

Ella es Laura Sánchez, la segunda modelo paisa que relacionan con Rauw Alejandro

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO