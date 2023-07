Una de las noticias que ha causado gran revuelo en las redes sociales fue la de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, pues la pareja se veía muy enamorada y estaban próximos a casarse. Esto hizo que varios internautas especularan qué pudo pasar entre ellos, una de las teorías más famosas fue que el puertorriqueño le fue infiel a la catalana con una modelo paisa llamada Valeria Duque.

Por este hilo donde una usuaria de Twitter afirma que Rauw y Rosalia terminaron porque él le fue infiel, y aunque no dijo nombres, varios afirman que una de las chicas es Valeria Duque, una influencer colombiana. (El hilo ya fue borrado). pic.twitter.com/7wJSwPffm9 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 25, 2023

Al ver todo lo que se estaba diciendo, las personas implicadas decidieron hablar sobre esta situación y así poder parar las especulaciones que se habían generado alrededor de este tema.



El primero en romper el silencio fue Rauw Alejandro, quien confirma la ruptura y aclarar que no se habían separado por una infidelidad.



“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentar destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", escribió en sus historias de Instagram.

Luego de esto, la modelo involucrada también quiso hablar en las redes sociales y confirmó que esta noticia era falsa.



"Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas", comentó.



Asimismo, la exparticipante del 'Desafío' comentó que ella sabe quién difundió la información y que tomará medidas legales.



“Ya estoy informada de quién es la persona que inventó y difundió toda la información falsa sobre mí y estoy tomando acciones legales. Mi equipo y yo estamos investigando a profundidad de dónde viene todo esto”.

Además, comentó que su conciencia está tranquila y que le entristece ver cómo en las redes sociales cada vez hay más criticas, especialmente entre mujeres.



“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamiento de ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas, sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, afirmó.



Se sabe que la persona que difundió la historia en Twitter lo hizo bajo el usuario @julianagarciaep. Cuando esta se volvió viral, eliminó su cuenta y hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar.

