La modelo antioqueña Valeria Duque emprendió acciones judiciales para enfrentar las acusaciones de estar supuestamente involucrada en una infidelidad con el cantante Rauw Alejandro. Duque aseguró que dañaron su buen nombre y, luego de varias semanas, obtuvo una victoria judicial.

El puertorriqueño Rauw Alejandro terminó su relación con la cantante española Rosalía, pese a que estaban cerca de llegar al altar. En medio de la ruptura, se difundió ampliamente un rumor que tenía como protagonista a Duque: una internauta, llamada Juliana García, señaló a la modelo colombiana de ser el motivo de la separación.

Duque contrató a reconocida firma de abogados y ya alcanzó los primeros resultados. De La Espriella Lawyers anunció que García se retractó de todo lo dicho, es decir, dijo que "nada de lo afirmado en el trino es cierto".

Rauw Alejandro, Rosalía y Valeria Duque. Foto: Redes sociales

Con motivo de la decisión judicial, se le ordenó eliminar dichas acusaciones de sus redes sociales y abstenerse en el futuro de realizar "comentarios o menciones relativas a Valeria Duque".

De hecho, García en video hizo el pronunciamiento. "Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamentó profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno", aseguró en un clip divulgado por la periodista Eva Rey.

'Hubo una retractación, pero no me sirve': Valeria Duque

Hola. Valeria Duque quien, nos confiesa que después d la tormenta que la involucraba amorosamente con Rauw Alejandro, ahora por fin llegó la calma. Y nos cuenta además que ya consiguió rectificación. Y La tenemos nosotros en exclusiva. Eso sí… ella queda satisfecha? 😳😳😳 pic.twitter.com/7e2khwhfaP — desnudateconeva (@desnudateconeva) August 25, 2023

La modelo antioqueña no recibió bien las palabras de García. En charla con Eva Rey, dijo que a la retractación le habría faltado un punto importante.

"Ella se inventó lo que escribió y no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. A mí una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve", sentenció en el programa Desnúdate con Eva.

Según la famosa, tras la controversia, a ella le quedó una gran lección sobre el uso de las redes sociales.

"Cualquier persona puede llegar a decir lo que quiera de otros y no pasa nada. Solo con retractarte solucionas todo y, en realidad, ya el daño está hecho", añadió.

Por su parte, el cantante Rauw Alejandro negó que la ruptura con Rosalía fuera por culpa de terceras personas o infidelidad: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

