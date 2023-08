Hace algunas semanas, la modelo colombiana Valeria Duque se volvió tendencia en redes sociales por haber sido mencionada como la causante de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, situación que la puso en el foco de atención de los medios de comunicación.



El rumor se dio por un supuesto encuentro entre el cantante y la colombiana en uno de los conciertos del puertorriqueño, en el que le habría sido infiel a la cantante española, lo que suscitó una serie de mensajes, críticas e incluso insultos para Duque.

Ante el gran número de comentarios en contra de la modelo colombiana, ella decidió primero, mediante redes sociales, negar cualquier tipo de relación con el cantante y aclarar que no fue la causante de este rompimiento y hace pocos días decidió dar una entrevista para la revista 'Hola' para limpiar su imagen.



En ella la modelo manifestó: “Quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en situación sentimental”.



Así mismo, expresó que lo único que ella hizo fue asistir al concierto del cantante en Ciudad de México, el pasado mes de mayo y que coincidieron porque tuvo una entrada especial al evento, que se conoce como 'backstage', en donde tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente como cualquier otra fanática.



“Este encuentro fue breve, no duró más de cinco minutos, y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud”, afirmó Duque, además de aclarar que asistió al evento por su trabajo como influenciadora, porque conoce al mánager del cantante boricua.

La modelo insistió en que acudirá a instancias legales porque los mensajes que fueron publicados en Twitter, aún siguen afectando su imagen, a pesar de que la expareja de cantantes ya desmintieron los rumores de infidelidad.



"Me ha sorprendido descubrir cuánto resentimiento existe en el mundo y cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para que algunos desadaptados desahoguen sus emociones negativas”, expresó Duque.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

