La modelo antioqueña Valeria Duque ya inició los procesos con sus abogados para enfrentar las acusaciones de estar supuestamente involucrada en una infidelidad con el cantante Rauw Alejandro.

(En contexto: Valeria Duque y polémica por Rauw Alejandro y Rosalía: 'Estoy tomando acciones legales').

El puertorriqueño terminó su relación con la cantante española Rosalía, pese a que estaban cerca de llegar al altar. En medio de la ruptura, se difundió un rumor que tenía como protagonista a Duque: una internauta de Twitter señaló a la modelo de ser el motivo de la separación.

Rauw Alejandro, Rosalía y Valeria Duque. Foto: Instagram @rosalia.vt / @valeriaduqueh

La joven considera que dañaron su buen nombre. Asegura que ha sido víctima de información falsa, pues no tiene "ninguna relación con la persona con la que me están vinculando".

La colombiana acudió a la firma De La Espriella Lawyers, propiedad del abogado Abelardo De La Espriella, para proceder a los recursos necesarios contra las personas que, según ella, la han difamado.

"Estableceremos todas las acciones contundentes ante organismos nacionales e internacionales para restablecer su honorabilidad moral", sentenció el jurista Juan Sebastián Duque en un video.

"Construir un buen nombres es algo que a los seres humanos nos cuesta una vida. No es justo que por una persona envidiosa, mala y destructiva, la reputación se ve a afectada tan solo unos pocos días", añadió la abogada Lucy Osorno.

(Además: Rosalía: la publicación llorando en Instagram que Valeria Duque le comentó).

'Yo fui una fan más que lo conoció': Valeria Duque sobre Rauw Alejandro

La paisa vio a Rauw Alejandro en un concierto en México. Sin embargo, rechazó el rumor que se creó en Twitter de haberse supuestamente relacionado con el cantante.

"Ella (la persona de Twitter) asegura que ese día pasó y que me fui con él. La gente le creyó la historia, pero no tengo nada que ver en esa relación. Yo fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos", comentó en W Radio.

Rauw Alejandro y Rosalia Foto: Redes sociales

(Puede leer: Rauw Alejandro confirmó que terminó con Rosalía y dijo que no le fue infiel).

Así mismo, desestimó que la internauta de Twitter fuera su amiga; solo la conoció: "Nunca hemos tenido una amistad, ni me acordaba de que existía".

Duque ha sido víctima de ciberacoso, por tanto seguirá adelante con los proceso legales.

El cantante Rauw Alejandro negó que la ruptura con Rosalía fuera por culpa de terceras personas o infidelidad: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

