Valeria Duque, quien es conocida por su carrera como modelo e influencer, se encuentra en medio de una intensa atención mediática tras ser señalada como la supuesta tercera persona involucrada en la ruptura entre los famosos cantantes Rosalía y Rauw Alejandro.

La modelo se vio involucrada desde el momento en que una mujer afirmó en redes sociales que ella había sido la responsable de la separación entre Rauw Alejandro y Rosalía. Estas acusaciones han generado controversia y han llevado a la modelo al centro de la polémica.

El hilo que se volvió viral en Twitter afirmaba que una mujer que se especula sería Duque, había tenido una aventura con el cantante después de uno de sus conciertos.



A partir de esta información, la modelo comenzó a ser el foco de atención en los principales titulares de prensa y recibió duras críticas por parte de los seguidores tanto de Rauw Alejandro como de Rosalía.

Para los que quieren saber el chisme, el cuento es que dicen Rauw y Rosalia terminaron porque el tipo le fue infiel con la modelo paisa, Valeria Duque. ¿De donde salió el cuento? De un hilo de Twitter donde se refieren a ella y a Laura Sanchez como “Lalita y venita”. Resumen 👇 pic.twitter.com/vAEqN3KnpI — Juan Camilo (@JuanCamilo) July 25, 2023

¿Valeria Duque confirmó que sí conoció a Rauw Alejandro en el concierto?

La modelo colombiana volvió a abordar el tema para aclarar cómo se originó la versión que la vinculaba con Rauw Alejandro.



Según sus declaraciones a 'W Radio', todo empezó con una persona que creó un hilo en Twitter difundiendo información falsa sobre un supuesto romance entre ellos dos.



Valeria afirmó que no tiene usuario en esa red social y, por lo tanto, no se había dado cuenta de la situación hasta que se hizo pública. De esta manera, la modelo señala a esa persona como responsable de la propagación de esa falsa noticia que la involucra con el cantante.

Por otro lado, Duque expresó su sorpresa ante la magnitud que tomó el tema, ya que nunca imaginó que una noticia así tendría tanto alcance. Reconoció que, como figura pública, está consciente de que las personas en su posición están expuestas a todo tipo de comentarios en cualquier momento.

Además, la modelo confirmó que es cierto que conoció a Rauw Alejandro, pero aclaró que su encuentro con el artista fue breve y similar a lo que le ha sucedido a otros de sus seguidores.



"Yo fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos", expresó la modelo.

Finalmente, Valeria Duque informó al mismo medio que ya ha iniciado acciones legales contra la persona que difundió el falso romance con el cantante, ya que considera que esto está afectando su derecho al buen nombre.



Además, aclaró que sí conoció a esa mujer en algún momento, pero nunca mantuvieron una amistad ni tuvieron ningún tipo de relación cercana.

