Valentina Miozzo, la mujer que pasó la cuarentena sola en el Ártico

Valentina Miozzo se autodefine como ‘ciudadana del mundo’. Nació en Módena, Italia, y tras la pandemia de coronavirus que azotó al mundo en los últimos meses, y especialmente a su país de origen, tomó la decisión de emprender un nuevo ‘viaje’ hacia Noruega. “Viajar es una búsqueda continua, como la vida. Viajo al exterior para viajar al interior”, se puede leer en su popular blog ‘Viaggiare Libera’.

En septiembre del año pasado recibió a través de Instagram una oferta de trabajo poco convencional: administrar una casa de huéspedes en el Círculo Polar Ártico y desde entonces lo vio como una “oportunidad para visitar lugares que quizás nunca hubiera elegido por mi cuenta”, dijo en entrevista con el medio de comunicación estadounidense ‘CNN’.



Lejos de las estrictas medidas que se tomaron en su país de origen por cuenta de la pandemia, Valentina llegó a Kongsfjord, un pueblo en Noruega donde no se ha registrado el primer caso de coronavirus, razón por la que no es necesario el uso de tapabocas, ni distanciamiento físico, pues incluso el lugar solo tiene 28 habitantes.

El aislamiento en casi todos los países del mundo se volvió un estilo de vida durante el último año, pero con esta nueva locación Valentina ya se encontraba ‘aislada’.



“En los últimos meses no he sufrido las restricciones de la pandemia, porque he reclamado mi derecho a quedarme quieto, no a viajar. Es una forma de hacer las mismas cosas, pero mirándolas desde una perspectiva diferente”, escribió la guía de turismo en una de las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 37 mil seguidores.



Además, a los pocos días de su llegada al frío lugar, llegaron también las noches polares, un fenómeno que se produce típicamente en los círculos polares, tanto en el ártico como en el antártico. Durante este lapso, la noche se prolonga por más de 24 horas, hay completa oscuridad 24 horas al día, 7 días a la semana.



Pero para Valentina fue una experiencia “increíble”, de hecho, según reveló en ‘CNN’, “vivir dos meses completamente en la oscuridad no fue perturbador, de hecho, es más difícil vivir con la luz”. En 2020, desde mediados de mayo hasta julio Kongsfjord está iluminado por el sol de medianoche.



Según le contó a ‘CNN’, como guía de turismo sostenible y experta en esta industria, la pandemia cambiará definitivamente la forma en la que las personas viajan. Como ‘bloguera’ de viajes y promotora del turismo ‘lento’, espera que después de la reapertura del sector, los viajes dejen de ser el simple ‘exhibicionismo’ en redes sociales para convertirse en experiencias más significativas.



“Esperar a un viajero es un momento precioso. Es un momento de observación interior, estudio y descubrimiento. Es un viaje en todos los aspectos, si lo queremos.

Para mí, la espera corresponde a un momento de creatividad. Siempre he apreciado su encanto”, asegura.



