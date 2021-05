Valentina Lizcano contó que fue víctima de abuso cuando era muy joven

Valentina Lizcano es reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana.



La actriz, quien en la actualidad hace parte del elenco de ‘La Reina del Flow 2’, compartió, en una entrevista para el canal de YouTube ‘AutoStar TV’, la compleja decisión que tomó cuando era muy joven.



Mientras hablaba de su trabajo en ‘Todos Somos Una’, fundación que apoya a mujeres madres cabeza de familia, se le pidió brindar su percepción sobre las mujeres que son obligadas a dar a luz a niños que fueron producto de un acto de violencia sexual.



Valentina Lizcano Valentina Lizcano En el minuto 11:04 está la declaración de Valentina Lizcano. Foto: AutoStar TV

La respuesta de Lizcano fue sorpresiva. Ella afirmó: “yo viví esa situación (de abuso) en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (el aborto) porque no podía, no tenía como sostenerme a mí, no tenía cómo sostener a un bebé”.



Además, explicó que “no quería traer a un ser vivo más a este mundo a sufrir”.



Historias de abuso

La actriz escribió en su libro ‘Sana locura: retratos de mi alma’ cómo fueron aquellos momentos.



Ella aseguró que, a la edad de cinco años, fue abusada por el director del jardín infantil en el cual estudiaba. Aseguró que el hombre era, además, el conductor de la ruta que llevaba a los niños a sus casas.



“Siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”, escribió.



También describió cómo, a los 11 años, fue besada a la fuerza por el entonces novio de su mamá.



“Un día fue a almorzar al apartamento en el que vivíamos. Antes de irse le dijo a mi mamá que le tenía algo en el carro y ella me pidió que lo acompañara para recogerlo. Cuando llegamos, me lo entregó y le dije adiós con un pico en la mejilla. No fue suficiente: tomó mi cara, me dio un beso y metió su lengua hasta el fondo. Salí corriendo y le conté llorando a mi mamá. Ese día, ella terminó con él. En esa época denunciar no era algo común”, puntualizó.



Lizcano relata otras situaciones similares y, con ello, busca demostrar que es posible superar y aprender a vivir de nuevo luego de atravesar por ese tipo de adversidades y salir con mayor fortaleza de los momentos dolorosos.



En la actualidad ella está embarazada de su pareja Giulio Iannelli. Su hija, a quien decidieron llamar Alma, nacerá, probablemente, en el mes de junio.



Lizcano comparte en redes sociales los buenos momentos que atraviesa tanto a nivel profesional como personal.

