Las primeras imágenes del bebé que esperan J Balvin y Valentina Ferrer

Muchos rumores circulaban en redes sociales sobre la presunta paternidad de J Balvin y Valentina Ferrer.



Desde hace meses se especulaba al respecto hasta que la modelo argentina y el cantante colombiano corroboraron la información posando para la versión latinoamericana de la revista 'Vogue’.



Los primeros comentarios sobre el embarazo de Ferrer empezaron hace 5 meses aproximadamente, por lo que se calcula que su embarazo en la actualidad superar la mitad del proceso de gestación. En la fotografía, tomada por Annie Leibovitz, se ve a la feliz pareja posando mientras abrazan a su futuro bebé.



En su cuenta oficial de Instagram Valentina Ferrer compartió con todos sus seguidores la fotografía de la portada, en la que aparece mostrando su barriguita en compañía de J Balvin, quién la abraza desde la parte trasera y no le roba el escenario.

Inmediatamente se publicaron las imágenes, miles de fanáticos de la modelo y del cantante dejaron sus comentarios de cariño y buenos deseos para los futuros padres. Amigos y artistas cercanos también celebraron la noticia del nuevo integrante de la familia Osorio Ferrer.



Cabe aclarar que, según le dijo un integrante de la familia del interprete de 'Rojo' a la revista 'Hola USA', el bebé sería niño y el nombre que tendrían pensado para él es 'Río'



A pesar de las fuertes especulaciones, tanto en redes como en medios de entretenimiento que se dedican a cubrir la farándula, la pareja no había hablado al respecto y tampoco se habían pronunciado ni a favor ni en contra. Con esta fotografía dejaron callado a más de uno.



Seguidores de la pareja se encontraban enfrentados, ya que había quienes consideraban que Ferrer, que fue Miss Argentina 2014, no estaba embarazada, a pesar de que aparecía públicamente con prendas holgadas que cubrían su abdomen.

"Me hice la prueba en el baño con mi perro para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía…", comentó Ferrer a ‘Vogue México’ en el artículo.



Es importante mencionar que las celebridades ya consideran que tienen un hijo, ya que así llaman Enzo, su perro.



