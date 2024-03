Valentina Ferrer, novia de J Balvin, revela detalles desconocidos de su rol como mamá

En una reciente entrevista con 'La Nación', la modelo argentina y conductora Valentina Ferrer, compartió revelaciones íntimas sobre su experiencia como madre y empresaria.

A pesar de los desafíos de balancear su carrera profesional y la maternidad, Ferrer se muestra decidida y apasionada por ambos roles. La cordobesa, quien está en una relación con el cantante colombiano J Balvin desde 2017, ofrece un vistazo a su vida familiar, usualmente mantenida en privacidad.

Valentina Ferrer, también reconocida por su título de Miss Argentina y su participación en Miss Universo 2014, ha logrado construir una carrera exitosa más allá de las pasarelas, siendo la CEO y fundadora de Kapowder, una empresa de suplementos de belleza.

Esta iniciativa la ha llevado a ser parte del primer 'reality' de empoderamiento femenino, 'Escuela Imparables' por 'E! Entertainment', donde diez mujeres reciben mentorías y compiten por un premio mayor.

A pesar de su éxito empresarial, Ferrer no pierde de vista lo más importante: su familia. La madre de Río, de casi tres años, confiesa los retos que enfrenta al integrar a su hijo en su ajetreada vida. "Río es chico, pero una intenta dar lo mejor, una comete errores, a veces pienso que lo hago viajar tanto, pero eso también es compartir, estar con él, enseñarle. Estar presente es importante, es lo que quiero, ser una mamá presente", explica Valentina.

La argentina también recuerda sus comienzos emprendedores, vendiendo tortas en el colegio desde los 15 años, y cómo esas experiencias tempranas formaron su carácter resuelto y luchador. Esas mismas cualidades las ha llevado a superar los obstáculos en un ámbito dominado por hombres y prejuicios hacia las mujeres, especialmente las modelos.

"Me considero emprendedora de toda la vida, necesito tener mis cosas, resolverme, como emprendedora soy una persona muy luchadora, y un ‘no’ no es respuesta para mí. A los 15 me ponía a vender tortas en el colegio, me acuerdo de que tenía pastafrola, otra de chocolate y lemon pie abajo del banco y las vendía, lo hacía con mi hermana. Me acuerdo de que para el primer recreo ya tenía todas vendidas", recuerda.

Ferrer destaca la importancia de la presencia materna en la vida de su hijo, llevándolo con ella a sus viajes y compromisos laborales siempre que puede. "Yo lo llevo a todos lados a Río. Vengo de hacer un viaje por Europa de tres semanas con él y tuvo fiebre, entonces tenía que hacer entrevistas en el hotel mientras lo metía en la bañadera para bajarle la temperatura y dándole medicamentos, ¡todo junto! Ahora vine a Miami por un día y no lo traje, si no siempre viene", afirma a 'La Nación'.

Sobre su futuro y el de su familia, ahora radicados en Nueva York, Valentina expresa su deseo de regresar a Argentina y su interés en expandir su negocio al mercado argentino.

"Amo la Argentina, acá tengo el mate (señala). Extraño la pastafrola por ejemplo. Uno de mis proyectos para este año es seguir creciendo con la marca y sumar barritas de proteína y además, me gustaría llevar mis productos a la Argentina, es un proceso, pero me interesa", anticipa.

