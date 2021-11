¿Qué ganó Valentina Espinosa, la nueva Señorita Colombia?

Colombia ya tiene una nueva reina. El pasado domingo se realizó el tradicional Concurso Nacional de Belleza y la señorita Bolívar, Valentina Espinosa, finalmente fue la participante que ganó la corona.



Nació el 17 de enero de 1998 , tiene 23 años y es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Hay que tener en cuenta que Espinosa no irá a representar a Colombia en Miss Universo, sino que asistirá a Miss Supranational, que se realiza en Polonia desde el 2009, un evento similar a Miss Universo y a Miss Mundo por sus reglas y actividades.



Hasta el 2019, la ganadora en Cartagena fue a Miss Universo. Pero desde el año pasado la reina elegida en este concurso no asiste al certamen mundial, el más reconocido, y que Colombia ha ganado dos veces, con Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega.



Pese a no recibir ese premio, la nueva reina sí recibirá algunos reconocimientos por su título.



De acuerdo con el diario El Universal de Cartagena, la bolivarense recibirá "30 millones de pesos, dotación de zapatos, alojamiento en los hoteles Estelar del país, vestidos de baño de Chamela, un año de medicina prepagada con Colsanitas, colección de vestuario, set completo de colección de bolsos de Gabi Arenas". Además, el Hotel Hilton la hospedará mientras dure su año de reinado. También tendrá un anillo réplica de la corona, corona y cetro.



El medio también cuenta que obtendrá un "juego de accesorios de arte precolombino, telas de Primatela, medicina estética de Sergio Rada Estética, se convierte en afiliada VIP de SmarFit y obtiene tiquetes nacionales e internacionales. Los premios están avaluados en más de 200 millones de pesos".

Valentina Espinosa en uno de sus primeros actos como Señorita Colombia, en la playa con la tradicional palenquera. Foto: Instagram Concurso Nacional de Belleza

Nacida en Cartagena, Valentina se define "como una mujer valiente, luchadora, perseverante, amable y feliz. Una mujer justa que busca la igualdad y equidad; que siempre se enfoca en ver el lado bueno y positivo de las personas y situaciones. Una mujer que trabaja por sus sueños y objetivos”.



En su presentación como candidata, agregó: “Me gustaría que Colombia conociera la geografía y la variedad cultural e histórica de mi departamento, que hacen de Bolívar una región con municipios de ascendencia española, indígena y hasta un corregimiento fundado por esclavos. Otro aspecto importante es la gastronomía, que va desde los frutos del mar hasta platos típicos como carimañolas, arepas de huevo y los dulces tradicionales producidos por nuestras queridas palenqueras".

