Andrea Valdiri es una creadora de contenido, bailarina y empresaria que saltó a la fama en 2017 al hacerse viral en redes sociales por el reto 'Bella y sensual' y 'Dura challenge'.

En sus redes sociales suele compartir fotos y videos de su carrera, y de su vida en familia, junto a su esposo Felipe Saruma y sus dos hijas, Isabella y Adhara, para sus más de nueve millones de seguidores en Instagram.

Recientemente, la empresaria vivió una experiencia aterradora, cuando fue picada en su pie izquierdo por un animal, al parecer, un alacrán, mientras dormía en su habitación, el pasado lunes 22 de mayo.

(De interés: Felipe Saruma celebró entre lágrimas su premio India Catalina).

La picadura repentina llevó a Andrea Valdiri a una visita urgente al médico, después de ver la reacción alérgica en su pie y tobillo. Como es de esperarse, la barranquillera tomó la situación con la mejor actitud y se rió de lo sucedido.

“Yo vivo en el monte, me encanta el olor a vaca (...), el pajarito cantándome, tocándome en la ventana y el grillito en la madrugada, todo eso me fascina. (...) Yo me acosté en la cama y sentí cuando algo me picó el pie. El pie lo tengo horrible, ahorita voy para la clínica con mi mamá, para saber qué carajo me picó, parece un sapo o es como si me hubiera tatuado, pero ustedes saben que hierba mala nunca muere", expresó en sus redes.

(Siga leyendo: Andrea Valdiri fue condecorada por el Concejo de Barranquilla; así reaccionó).

La situación preocupó a sus seguidores, quienes se enteraron de la noticia y le enviaron varios mensajes de apoyo: "Hermosa, eso se te pasa en unos 8 días, debes mandar a fumigar", "Pronta recuperación, cuídate de esos bichos" y "Debes tener más cuidado, esas picaduras pueden ser peligrosas".

La atención médica que recibió la barranquillera fue instantánea. Ella aseguró que la picadura no es de un mosquito porque es muy extraño sentir ese ardor, más bien cree que fue un alacrán.

(A continuación: Andrea Valdiri cortó la ropa de su esposo, Felipe Saruma, y a él no le gustó).

"Yo no soy doctora ni mucho menos, pero eso no parece mosquito, tampoco una garrapata, eso más bien fue un alacrán. Siempre con la mejor actitud", expresó.



Uno de los más preocupados fue el esposo de Valdiri, Felipe Saruma, quien al enterarse fue a visitarla al hospital y la acompañó en el proceso de recuperación. Entre las reacciones, varios internautas aseguraron que eso es "amor de verdad" y que la relación entre ellos es la más “sincera”.

Ser influenciador es el nuevo sueño de los adolescentes, ¿por qué?

Más noticias en EL TIEMPO

En video: hombre caminó por las calles usando minifalda y grabó la reacción de la gente

Nicolas Arrieta aparece golpeado hablando de un problema con Westcol

Tragedia: matan a tiros a reconocida 'influencer' brasileña delante de su esposo e hijo

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO