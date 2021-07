Vacunas Pfizer y Moderna podrían proteger contra covid-19 durante años

Un estudio publicado este lunes 28 de junio en la revista 'Nature' revela que las vacunas de los laboratorios Pfizer/BioNTech (de EE. UU. y Alemania) y Moderna ( de EE. UU.), generan una reacción inmunológica que podría proteger contra el covid-19 "por años".



"Es una buena señal de cuán duradera es nuestra inmunidad a esta vacuna", dijo a 'The New York Times' Ali Ellebedy, inmunólogo de la Universidad de Washington en St. Louis, que dirigió el estudio.



Los hallazgos se suman a la creciente evidencia de que la mayoría de las personas inmunizadas con estos dos biológicos no necesitan refuerzos de la vacuna más adelante, pues estarían inmunizados durante años.



Esto siempre y cuando el coronavirus y sus variantes no evolucionen mucho más allá de las actualmente conocidas, lo cual, según se ha demostrado, no está garantizado.



Por otro lado, la investigación arroja que es posible que las personas que contrajeron covid-19 y luego fueron vacunados con Pfizer o Moderna no necesiten refuerzos, incluso si el SARS- CoV- 2 realiza una transformación significativa. En estos individuos es más probable y seguro que la inmunidad dure por años o, incluso, durante toda su vida.



La vacuna de Pfizer-BioNTech utiliza la tecnología de ARN mensajero (ARNm). Foto: AFP

Recordemos que, de acuerdo con estudios pasados, en las personas que han superado el covid-19, las células B de memoria (células inmunitarias que reconocen el virus) permanecen en la médula ósea durante al menos 8 meses después de la infección y durante mínimo un año siguen fortaleciéndose.



Los investigadores indicaron también que los individuos que recibieron cualquiera de las inyecciones de dos dosis (Pfizer y Moderna), las cuales utilizan la nueva tecnología de ARN mensajero (ARNm), presentaron respuestas inmunes fuertes y produjeron altos niveles de anticuerpos neutralizantes contra dos variantes distintas.



"Nuestros estudios demuestran que la vacunación de seres humanos basada en el ARNm del SARS-CoV-2 induce una respuesta persistente de células B, lo que permite la generación de una inmunidad humoral robusta", indican los autores en el estudio.



Quince semanas después de la aplicación de la vacuna Pfizer las células B de memoria que reconocían el coronavirus no habían disminuido. Foto: EFE

¿Cómo fue el proceso del estudio?

Para el estudio se extrajeron muestras de los nudos linfáticos de 14 personas que habían sido inmunizados hace 15 semanas con las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



Casi 4 meses después, las células B de memoria que reconocían el coronavirus no habían disminuido. Por su parte, el centro germinal (estructura que se forma en los nódulos linfáticos tras la vacuna o la infección, y donde las células de memoria aprenden a combatir el virus) seguía estando activo en todos los participantes.



"El hecho de que las reacciones continuaran durante casi 4 meses después de la vacunación es una señal muy, muy buena", asegura Ellebedy. Esto teniendo en cuenta que estas normalmente duran hasta 4 o 6 semanas.



De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), las vacunas de ARNm (como la de Pfizer y Moderna) enseñan a las células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro del organismo.



Por eso es que el investigador del estudio citado por 'The New York Times' señaló que es probable que en otras vacunas que no utilizan ARNm y que no fueron incluidas en el estudio, como la de Jansen, la respuesta contra el virus pueda durar menos.



