La vacunación frente al VPH podría prevenir hasta seis tipos de cáncer

En un reciente avance médico, se ha destacado la capacidad de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para prevenir hasta seis variedades de cáncer.



El doctor Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología TGI-VPH del HU Infanta Leonor y vicepresidente de la Asociación VPH, enfatizó el potencial de esta vacuna no solo contra el cáncer de cérvix, sino también para prevenir cánceres de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. Aunque aún se están desarrollando métodos de detección temprana para algunos de estos cánceres, la vacunación emerge como un elemento importante en su prevención.

Durante el Congreso virtual de Vacunas 'El papel de la inmunización', organizado por MSD, el doctor de la Fuente subrayó la importancia de un enfoque cuádruple que incluye vacunación, cribado, tratamiento y concienciación.



"Yo creo que el cáncer de ano seguramente vaya a ser el siguiente que tengamos disponible para conseguir su erradicación, pero, por ejemplo, en el cáncer de orofaringe todavía estamos buscando esas lesiones premalignas. Ahí sí que la vacunación es un pilar fundamental, pero en esta estrategia de eliminación van cuatro pilares de la mano: vacunación, cribado, tratamiento y concienciación", señaló.



Además, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), el doctor Jaime Pérez, hizo hincapié en la importancia de la vacunación como medida preventiva y su efecto económico positivo en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las vacunas reducen significativamente los costes asociados con hospitalizaciones y son claves para lograr una mayor equidad en salud.



El experto también señaló los avances en vacunas contra otras enfermedades, como la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que ha disminuido las hospitalizaciones en niños.

El doctor Pérez ha resaltado que las vacunas suponen un ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) al prevenir ingresos hospitalarios. Foto: iStock

Un punto crucial abordado fue la relevancia de la vacunación en adultos, no limitándola solo a la infancia. La doctora Pilar Arrazola, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, resaltó la necesidad de una mayor formación y difusión de las recomendaciones de vacunación entre los adultos.



"El primer reto es que todos seamos conscientes de que la vacunación no termina en la infancia. No debemos pensar que es un problema de confianza en las vacunas, porque a los niños los llevan a vacunar adultos, con lo cual los adultos deben creer y confiar en las vacunas. Si realmente ellos no se vacunan, es un problema de formación e información", declaró la especialista.



La vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) es una "herramienta poderosa y fundamental" ya que, además del cáncer de cérvix causado, podría prevenir otros cinco tipos de cáncer. Foto: iStock

Finalmente, el papel de la Inteligencia Artificial en el desarrollo de vacunas fue enfocado por el doctor Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago. La IA se utiliza para anticipar respuestas inmunológicas, acelerar el desarrollo de vacunas y, sorprendentemente, en la fase educativa, donde herramientas como ChatGPT emergen como fuentes "confiables".



"En el caso de las vacunas parece que chatGPT puede ser una fuente fiable de información y eso también es una buena noticia. Tiene que utilizarse también en otras fases, no solo es descubrir la vacuna, no es solo acelerarse a procedimientos, sino evaluar también su implementación y también innovar en la forma de hacer esas evaluaciones y aprender ya una vez que el producto está desarrollado", ha añadido.

