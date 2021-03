Abuelita que espera vacuna aparecía como ‘muerta’ en su EPS

Mientras el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud ejecutan la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, todavía se presentan algunos casos de adultos mayores a los que no se les ha asignado una cita para ser vacunados.



Este es el caso de Marina Cortés de Mondragón, una abuelita de 89 años que desde el pasado 6 de marzo ha esperado la llamada por parte de la EPS para recibir la vacuna contra el covid-19.



En entrevista con ‘Noticias Caracol’, Adriana Mondragón (hija de Marina) comentó que “hemos estado atentos de la llamada para que nos informaran el lugar, la hora y la fecha de vacunación de mi mamá (...) en Colmédica (empresa prestadora de medicina prepagada) me atendieron y me dijeron que debía dirigirme directamente a la EPS de mi mamá”.

Sin embargo, cuando los familiares de Mondragón se dirigieron hasta la EPS (Aliansalud) les informaron que ella había sido desafiliada.



“Me informaron que el contrato de mi mamá había sido cancelado el día 4 de febrero del 2021 y que debía comunicarme con Colmédica para que ellos nos explicaran el motivo por el cual no estaba vigente”, mencionó la hija de Mondragón.



A pesar de tener los recibos de pago de marzo y los soportes correspondientes, cuando los familiares de Mondragón volvieron a llamar a la compañía prestadora del servicio de medicina prepagada les informaron que el contrato de ella fue cancelado porque había sido reportada como fallecida desde el pasado 4 de febrero del 2021.

“Nosotros nos preguntamos con qué documento o certificado pudieron tomar la decisión de declararla muerta (...) yo creo que este es un error que no se debe cometer ”, concluyó la hija de Mondragón.



Recientemente, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió un documento en el que certifica que la cédula de Mondragón está activa y, por ende, que todavía vive.



De acuerdo a ‘Noticias Caracol’, la EPS y la compañía prestante del servicio de medicina prepagada informaron que había sido un error, pues al parecer en una clínica de Bogotá se reportó el fallecimiento de una persona con el mismo nombre de Mondragón.



Posteriormente, en declaraciones dadas al medio citado, Álvaro Mondragón (hijo de la abuelita de 89 años) dijo que a su mamá por fin la llamaron y le dijeron que iba a ser vacunado el pasado 13 de marzo, en la Clínica Shaio.

Por lo pronto, Colombia se acerca progresivamente al millón de personas vacunadas. Este es el informe del Ministerio de Salud a corte del 14 de marzo sobre el Plan Nacional de Vacunación.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, con corte al 14 de marzo de 2021, 11:59 p.m.#YoMeVacuno pic.twitter.com/kx6Tf1bX3H — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 15, 2021

