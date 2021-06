Mandatarios del mundo que ya se vacunaron contra el covid-19

Con la pandemia del nuevo coronavirus se desplegaron todo tipo de investigaciones que llevaron al límite a científicos y expertos epidemiólogos con tal de encontrar un tratamiento para combatir el virus.



Dicho esfuerzo dio como resultado la producción de varios biológicos que, si bien siguen siendo estudiados, han demostrado altos niveles de efectividad en la inmunización de personas por cada país afectado.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas están compuestas, de manera general, por:

El antígeno: es una forma muerta o debilitada de un patógeno (por ejemplo, un virus o una bacteria) que prepara al organismo para reconocer y combatir una determinada enfermedad en el futuro. Adyuvantes: ayudan a incrementar la respuesta inmunitaria y, así, facilitan la acción de los biológicos. Conservantes: garantizan el mantenimiento de su eficacia Estabilizantes: la protegen durante el transporte y almacenamiento.

Según datos de Our World in Data recogidos por 'The New York Times', en el mundo se están aplicando once vacunas distintas.

AstraZeneca es la más aplicada en el mundo. Foto: Gent Shkullaku. AFP

El mismo medio informó que la más utilizada es la de Oxford - AstraZeneca, pues datos recientes arrojan que está siendo administrada en 135 países. Pese a que ha sido objeto de polémica por ciertos efectos adversos en la salud de algunas personas, se sigue aplicando a una gran cantidad de personas en cada país.



La segunda más utilizada es Pfizer/BioNTech. De esta se estima que la eficacia es de un 95 por ciento y se aplica en 89 países.



Por otra parte, en el tercer lugar se encuentra la vacuna de Moderna, la cual se aplica en 37 países. Seguido a ella están las chinas Sinopharm-Beijing y Sinovac, las cuales se utilizan en 33 y 24 países, respectivamente.



En ese orden de ideas, han sido varios los líderes políticos de cada lugar del mundo quienes han implementado estrategias de vacunación que demuestren a los ciudadanos que no hay que temer a los medicamentos utilizados para combatir el virus.



Vea cuáles han sido algunos de los mandatarios que se han aplicado vacunas para dar confianza a los avances científicos, además le contamos los biológicos seleccionados por cada uno de ellos.

Joe Biden

El mandatario estadounidense, de 78 años, fue vacunado con Pfizer- BionTech el 21 de diciembre de 2020.

Joe Biden ya está vacunado pic.twitter.com/X3xAi1yoX1 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) December 21, 2020

Junto a él se encontraba su esposa Jill, quien también fue inmunizada. Días después Kamala Harris también fue vacunada.



En ese momento, el presidente estadounidense aseguró que: “Estoy haciendo esto para demostrar que no hay nada de qué preocuparse''.

Vladimir Putin

El presidente ruso, de 68 años, fue vacunado el 23 de marzo de 2021.



Pese a que se supo que el mandatario fue inmunizado, no se confirmó cuál fue la vacuna que le suministraron.

El presidente ruso no reveló que vacuna utilizó. Foto: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

''Putin ha sido vacunado contra el coronavirus. Se siente bien. Mañana tiene un día completo de trabajo'', aclaró su mensajero Dmitry Peskov a ‘CNN’.



Peskov también dijo que la vacunación no fue ‘escandalosa’ como lo ha sido en otras partes del mundo porque al presidente “nunca ha sido partidario (de ello), no le gusta”.



Además, comentó por qué no se anunció el biológico utilizado para inmunizar a Putin.



“Deliberadamente no diremos qué tipo de vacuna tomó el presidente, mientras hacemos notar que las tres vacunas rusas son absolutamente confiables y efectivas”, concluyó.

Boris Johnson

El primer ministro británico, de 56 años, recibió su primera dosis el 19 de marzo de 2021, en el Hospital St. Thomas de la ciudad de Londres.



En ese lugar también recibió la segunda dosis de AstraZeneca, esta vez en el Instituto Crick el jueves 3 de junio.



Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021

Por otra parte, otra de las personalidades políticas más importantes, La Reina Isabel II, también fue inmunizada el sábado 9 de enero de este año.



Tanto la monarca como su difunto esposo, el príncipe Felipe, recibieron las dosis del biológico Pfizer-BioNTech.

Andrés Manuel López Obrador

El presidente Mexicano, de 67 años, fue vacunado con AstraZeneca en un acto público el pasado mes de abril.



Su decisión la dio luego de protagonizar una polémica por decir que no se vacunaría porque ya “tenía los anticuerpos suficientes” .



ANTE LOS OJOS DEL MUNDO. #AMLOVacunado



La oposición está sacando espuma por la boca. pic.twitter.com/OtdT9wkSQB — Alberto Carrillo (@albertocamx) April 20, 2021

“Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna preocupación que tengan. Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves”, puntualizó el mandatario.

Sebastián Piñera

El presidente de Chile, de 71 años, recibió la primera dosis el 12 de febrero y la segunda el 12 marzo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, completó su cuadro de vacunación contra la #COVID19, tras recibir la segunda dosis este viernes. “Tenemos dos grandes instrumentos. Una es la vacuna y el otro son los cuidados personales", dijo Piñera, de 71 años, luego de ser vacunado. pic.twitter.com/M6sGmOd1U2 — Radio Chaparrastique 106.1 FM (@106_1RadioChapa) March 12, 2021

Al mandatario se le suministró la vacuna del laboratorio chino Sinovac, en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de Futrono, en la región de Los Ríos.



“La vacuna es segura y eficaz. Me ha llenado de emoción ver a nuestros adultos mayores, ver su alegría de vivir, su compromiso”, comentó a los medios de comunicación presentes el día de su primera dosis.

Alberto Fernández

El mandatario argentino, de 62 años, ha sido el primero en Latinoamérica en recibir la vacuna rusa Sputnik V.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

“Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso”, comentó en su Twitter.



Fernández fue vacunado el 21 de enero de este año.

Nicolás Maduro

El líder político de Venezuela, de 58 años, fue vacunado con la Sputnik V justo en la primera etapa en la que, supuestamente, solo personal de la salud debía hacerlo.



Su inmunización se dio a inicios de marzo de este año.



A pesar que Inglaterra y otros gobiernos nos bloquean los recursos y las cuentas para adquirir las vacunas que necesita el país, hemos hecho grandes esfuerzos para obtenerlas. Tengan plena seguridad, nosotros vamos a inmunizar a todo nuestro pueblo. pic.twitter.com/WYnMlcw8Io — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

“A pesar que Inglaterra y otros gobiernos nos bloquean los recursos y las cuentas para adquirir las vacunas que necesita el país, hemos hecho grandes esfuerzos para obtenerlas. Tengan plena seguridad, nosotros vamos a inmunizar a todo nuestro pueblo”, comentó en su perfil de Twitter.

¿Y el presidente Duque?

El mandatario colombiano es uno de los más jóvenes en la lista. A sus 44 años, el presidente ha dicho que quiere esperar su turno como cualquier ciudadano de su edad y ser vacunado en el grupo que le corresponde.

El presidente Duque no ha sido inmunizado. Foto: Archivo particular

Sin embargo se ha referido en varias ocasiones al tema y, una de las emisiones de Prevención y Acción, aseguró que está dispuesto a aplicarse la vacuna AstraZeneca para enviar un mensaje de tranquilidad a los colombianos.



“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, explicó Duque.



En ese sentido, agregó que le dijo al Ministro de Salud que si él le aconseja que “yo como presidente de la República me ponga la vacuna de Astrazeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas, lo haré”, puntualizó.



Hasta la fecha el mandatario no ha sido inmunizado contra el covid-19.

