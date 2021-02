¿Cuándo comenzaron a vacunar en estos países de la región y el mundo?

Vacunar a todas las personas en el mundo contra el covid-19 es un proceso complejo, aunque es de vital importancia para superar este amargo capítulo de la historia.



Según explica la ‘BBC’, para dar inicio a la fase de vacunación son necesarios los análisis científicos pertinentes y que los gobiernos se adapten a la contingencia para que sus planes de vacunación sean eficientes.



Para conocer a profundidad el tema, Agathe Demarais, directora de pronóstico global de la Economist Intelligence Unit, EIU, (Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’), se encargó de realizar un completo informe sobre todos los factores que intervienen en el proceso de inmunización de cada país.



Para ello, la EIU analizó la capacidad de producción de las farmacéuticas, la infraestructura médica necesaria para que estas vacunas sean aplicadas correctamente, la población de cada nación y, por supuesto, lo que cada una puede invertir en las dosis.



Así las cosas, el informe arrojó que los países con más provisiones de vacunas, hasta el momento, son el Reino Unido y Estados Unidos debido a que pudieron invertir grandes cantidades de dinero en el desarrollo de los biológicos.



Otros como Canadá y el bloque de la Unión Europea (UE), a pesar de ser ricos se mantienen por debajo de lo planeado.



Por ejemplo, Canadá fue uno de los países más criticados al comprar a fábricas europeas cinco veces el suministro que el país necesita para cubrir a toda su población. Sin embargo, se ha mantenido muy por debajo de las expectativas de vacunación debido a problemas en la capacidad de producción.



Según informó la ‘BBC’, las fábricas europeas han tenido problemas de suministro y, por lo tanto, la UE ha amenazado con prohibir las exportaciones.



"Mientras el mercado europeo no tenga suficientes vacunas, creo que las grandes importaciones de Canadá no se concretarán", indicó Agathe Demarais. Por lo tanto, las recientes declaraciones de la UE pondrían en grave riesgo los procesos de vacunación del país al no permitir la exportación de vacunas.



Como telón de fondo, la mayoría de los países de bajos ingresos no han podido comenzar a vacunar.



Por otra parte, más países se enfocan en obtener convenios con fábricas de la India y China, quienes, según el estudio de Demarais, son los líderes mundiales en producción de vacunas.



Respecto al Instituto Serum de India, la ‘BBC’ informó que en enero, las vacunas desarrolladas por Oxford y AstraZeneca, se pusieron a su disposición. La empresa produce actualmente 2,4 millones de dosis de la vacuna de Oxford al día.



La carrera para iniciar la vacunación sigue vigente. Cada día se avanza en acuerdos y compras. Aquí le contamos cómo han sido los procesos de vacunación hasta ahora en algunos países de la región y el mundo.

Países de la región

Colombia

“Es momento de que el sistema de salud demuestre de lo que está hecho, de que entre todos saquemos adelante el Plan Nacional de Vacunación y de que los colombianos digan #YoMeVacuno” ministro @Fruizgomez pic.twitter.com/gIwkL7rc8i — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 15, 2021

El caso nacional ha sido tendencia estos últimos días. En medio de una aguda controversia, el 15 de febrero llegó el avión DHL con un primer lote de 50.000 dosis de Pfizer y BioNtech.



Con la llegada de los primeros biológicos se dio inicio oficial al Plan Nacional de Vacunación, el cual espera inmunizar a más de 35 millones de colombianos este año (el 70 por ciento de la población). De acuerdo con el Gobierno, la próxima semana llegarán otras 50.000 de este mismo laboratorio.



En la primera fase de esta etapa, las dosis servirán para inmunizar a igual número de trabajadores de la salud en todas las regiones del país.



Según el Ministerio de Salud, las vacunas se realizarán sobre las 11:00 am del miércoles 17 de febrero. Las primeras ciudades en vacunarse serán Sincelejo y Montería.



El jueves 18 será el turno de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cundinamarca.



Los demás días se distribuirán así:



Viernes 19 de febrero: Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar.



Sábado 20 de febrero: Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué.



Lunes 22 de febrero: Yopal, Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa y Villavicencio



Martes 23 de febrero: Inírida, San José del Guaviare, Santa marta, San Andrés y Puerto Carreño.



México

Esta es la imagen de la ESPERANZA



MUY buen trabajo querido @m_ebrard 👏 👏 👏

Sin duda la llegada de las primeras vacunas contra #Covid19 a #Mexico traerán un mejor 2021

Gracias a todo el equipo de @SRE_mx pic.twitter.com/r7Ev6HdkEy — Lety Varela (@LetyVarela) December 23, 2020

El primer país de América Latina en iniciar la vacunación masiva con dosis de Pfizer fue México, seguido de Chile y Costa Rica.



El inicio de la aplicación de las dosis fue el jueves 24 de diciembre del 2020 a trabajadores del sector de la salud.



María Irene Ramírez, jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’ se convirtió en la primera persona vacunada en ese país.



La cifra inicial de médicos vacunados en la Ciudad de México y en los municipios cercanos de Querétaro y Toluca fue de alrededor de 3.000.



También se priorizó el estado de Coahuila, ubicado al norte del país y zona limítrofe con Estados Unidos.



Chile

¡Ya están en Chile! ✈ Así fue la llegada de las primeras dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech contra el #COVID_19 a nuestro país 💉🦠. pic.twitter.com/HgY1SgAOhf — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 24, 2020

La fecha en la que se inició el proceso de vacunación en el país de Chile, fue el jueves 24 de diciembre del 2020.



Al país llegaron 10.000 dosis iniciales de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Ese mismo día empezaron a aplicarlas.



"Este es un momento de mucha alegría, mucha emoción y de mucha esperanza", dijo el presidente Sebastián Piñera, en medio del recibimiento del cargamento en el aeropuerto de la ciudad de Santiago.



Costa Rica

Doña Elizabeth Castillo de 91 años es la primera persona en Costa Rica en recibir la vacuna contra la COVID-19.



Es una realidad. Con la llegada de la vacuna de Pfizer/BioNTech, iniciamos la vacunación. pic.twitter.com/vEzRc3B8JK — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) December 24, 2020

El país centroamericano también recibió el cargamento de dosis de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre del 2020.



El inicio de la inmunización se dio aplicando la vacuna a los adultos mayores, además del personal de salud que se encuentra en primera línea atendiendo los casos positivos en el Centro de Atención Especializada para Pacientes con Covid-19.



Argentina

Nuestra aerolínea de bandera trajo a suelo argentino la esperanza.



Las primeras dosis de la vacuna Sputnik V están en nuestro país. pic.twitter.com/vL0UeqL67h — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) December 24, 2020

El martes 29 de diciembre del 2020 se inició la campaña de vacunación contra el covid-19.



Fue el tercer país en el mundo y el primero en Latinoamérica que implementó la vacuna rusa ‘Sputnik V’, del laboratorio Gamaleya.



Al igual que los demás países, en el plan inicial se tenía prevista la vacunación voluntaria del personal de la salud.



A nivel mundial

Reino Unido

El Reino Unido fue el primer país de occidente en iniciar la vacunación masiva.



Las primeras 800.000 dosis de Pfizer/BioNTech fueron administradas en la semana del 7 de diciembre.



Una mujer de 90 años y hospitalizada en Coventry (centro de Inglaterra) fue la primera paciente del mundo en recibir la vacuna de la alianza de los laboratorios Pfizer y BioNTech.



El 30 de diciembre se dio luz verde a la aplicación de las vacunas desarrollada por el grupo británico AstraZeneca con la universidad de Oxford, con el fin de acelerar las dosis suministradas.



Rusia

El inicio de la vacunación en Rusia se dio el 5 de diciembre del 2020 en Moscú.



Se empezaron a suministrar las primeras dosis de la vacuna Sputnik V mientras el país registraba cifras alarmantes de nuevos contagios. Alrededor de 28 mil casos activos para esa fecha.



Estados Unidos

Para el 14 de diciembre fue vacunada Sandra Lindsay, una enfermera de una unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío de Long Island.



Las vacunas utilizadas fueron las de Moderna y Pfizer



España

En el país europeo se dio inicio con la vacunación el domingo 27 de enero en el Centro de ancianos Los Olmos.



La primera vacunada fue una mujer de 96 años y la segunda una enfermera del lugar.



La locación se escogió por la cercanía que hay con el laboratorio de Pfizer. Allí llegaron las vacunas y según se tenía previsto, las autoridades esperan haber vacunado en junio de 2021 entre 15 y 20 millones de personas, de una población de 47 millones.



Francia

Los comienzos de la vacunación en territorio francés se dieron el domingo 27 de diciembre.



Los inmunizantes arribaron a la farmacia central del organismo de Hospitales de París, en las afueras de la capital francesa.



Las primeras inmunizaciones se hicieron en dos hogares geriátricos: uno en Sevran, cerca de París, y otro en Dijon, en el oriente del país.



