Coronavirus: la experiencia de una periodista con la vacuna rusa

Inna Afinogenova, periodista de ‘Russia Today’, se ofreció como voluntaria para probar la vacuna Sputnik V, desarrollada por Rusia, contra el nuevo coronavirus.



En sus redes sociales y en su canal de YouTube documentó todo el proceso y los síntomas que tuvo luego de que le aplicaran las dosis.



Afinogenova explicó que se debió aplicar dos dosis de Sputnik V. Según contó en un video, “la primera inyección impulsa la respuesta inmunológica, y la segunda, que se aplica tres semanas después, actúa como un potencializador”.

Su proceso

La periodista fue examinada tres días antes de recibir la primera dosis, con el fin de verificar que tuviera un buen estado de salud. Asimismo, el día de la vacuna (23 de septiembre) le tomaron la temperatura y le hicieron un chequeo general.



“Ya están preparando el suero, no se sabe si me va a tocar la vacuna o el placebo. Yo solo confío en que sea la vacuna, pero no lo sé yo, ni tampoco la enfermera”, dijo mientras estaba en el consultorio médico.



También relató que la fase 3 de las pruebas de Sputnik V cuenta con la participación de 40.000 voluntarios y 10.000 de ellos reciben el placebo, mientras que al resto se les aplica la vacuna.



Hoy me han aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik. Cuento más aquí: https://t.co/tHJKXX8wu1 pic.twitter.com/YceepIfcyu — Inna Afinogenova (@inafinogenova) September 22, 2020

La periodista expresó que los participantes del estudio deben descargar una aplicación para que el personal médico pueda hacer el respectivo seguimiento de cada caso.



En su cuenta de Telegram manifestó que “por la noche me subió la fiebre a 38,4 grados, tenía dolor muscular, escalofríos, me empezó a doler la cabeza”.



No obstante, aclaró que le habían notificado que estos síntomas se podrían presentar y que la doctora que estaba a cargo de su seguimiento le recetó medicinas para tratarlos.



Me acaban de llegar los resultados del test de anticuerpos que me hice ayer.



Tengo anticuerpos y muchos.



Antes de vacunarme no los tenía, los generó la vacuna.



Sobre los efectos indeseados hablé en mi canal de telegram, todo soportable.



Ahora: a vivir. pic.twitter.com/ZkxoH3sjtF — Inna Afinogenova (@inafinogenova) November 5, 2020

Cuando se aplicó la segunda dosis (en octubre) expresó que, al igual que la primera vez, solo sintió dolor en el brazo luego de haber recibido la inyección. No obstante, le informaron que, probablemente horas después del procedimiento, se podrían repetir los síntomas experimentados en la primera ocasión.



Pero, según dijo, no reportó ningún efecto secundario en esa oportunidad.



Posteriormente, tuvo que hacerse una prueba de anticuerpos, la cual reveló una alta cantidad de estos.



“Me llegaron los resultados del test de anticuerpos que me hice. Tengo anticuerpos y muchos. Antes de vacunarme no los tenía, los generó la vacuna”.



De acuerdo con sus publicaciones, el estudio y seguimiento a los voluntarios dura 180 días, por lo cual los resultados finales de Afinogenova se conocerán en marzo de 2021, teniendo en cuenta que se aplicó la primera dosis a finales de septiembre de 2020.

