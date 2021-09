Enseñan a vacas a usar letrinas para reducir emisión de gases

En una granja en la que las vacas hacen sus necesidades libremente mientras pastan, la acumulación y propagación de residuos suele contaminar el suelo y, con ello, las cuencas hídricas y otros espacios naturales.



Esto puede controlarse encerrando a las vacas en establos, pero en estos espacios cerrados su orina y heces se combinan para crear amoníaco, un gas de efecto invernadero indirecto.



(Le puede interesar: Meta: polémica por presunta tala de hectáreas de bosque para cría de vacas).

En un artículo publicado en la revista ‘Current Biology’, investigadores demuestran que las vacas pueden ser entrenadas para usar letrinas, lo que permite recoger y tratar los desechos.



Con esto se logra que los establos estén limpios. Además, podría reducirse la contaminación del aire y se estarían creando granjas más abiertas y respetuosas con los animales.



Jan Langbein, psicólogo animal del Instituto de Investigación de Biología de Animales de Granja (FBN), en Alemania, dijo: “Normalmente se asume que el ganado no es capaz de controlar la defecación o la micción”.



Pero él y su equipo, debido a su amplio conocimiento en animales, sacaron conclusiones distintas:



(Siga leyendo: El increíble santuario de La Calera donde los animales son libres y felices).



“El ganado, como muchos otros animales o animales de granja, es bastante inteligente y puede aprender mucho, entonces, ¿por qué no van a poder aprender a usar una letrina?”, se cuestionó.



El equipo de investigación, con científicos de FBN, FLI en Alemania y la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda, trabajaron para enseñar a los terneros a hacer sus necesidades.



Este proceso fue denominado como ‘entrenamiento MooLoo’.



¿Cómo se dio el ‘entreno’? Los especialistas empezaron por recompensar a los terneros cuando orinaban en la letrina- Luego les permitieron acercarse a esas zonas cuando necesitaban orinar incluso si estaban a una distancia considerable.



Todo fuera por ‘el premio’.

El experimento empezó con terneros. Foto: David Buston. AFP

Vale aclarar que el amoníaco producido en los desechos de las vacas no contribuye de forma directa al cambio climático, pero cuando se filtra en el suelo, los microbios lo convierten en óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero más importante después del metano y el dióxido de carbono.



La agricultura, en ese contexto, es la mayor fuente de emisiones de amoníaco. La ganadería representa más de la mitad de esa contribución.



Según Langbein, “hay que intentar incluir a los animales en el proceso y entrenarlos para que sigan lo que deben aprender. Suponíamos que sería posible entrenar a los animales, pero no sabíamos hasta qué punto”.



Para fomentar el uso de la letrina, los investigadores querían que los terneros asociaran el hecho de orinar fuera de la letrina con una experiencia desagradable.



“Como castigo, primero utilizamos unos auriculares en el oído y producimos un sonido muy desagradable cada vez que los terneros orinaban fuera”, explicó el psicólogo.



(Lea también: Capturan a un hombre por robarse cuatro vacas en Ponedera, Atlántico).



“Pensamos que esto castigaría a los animales, no de forma demasiado aversiva, pero no les importaba. Al final, un chorrito de agua funcionó bien como disuasión suave”, aclaró.



En el transcurso de unas semanas, el equipo de investigación consiguió entrenar a 11 de las 16 terneras del experimento.



Sorprendentemente, los terneros mostraron un nivel de rendimiento comparable al de los niños y superior al de los niños muy pequeños.



Langbein cree que, con más entrenamiento, este porcentaje de éxito puede mejorar aún más.



Él añadió: "Después de diez, quince, veinte años de investigación con el ganado, sabemos que los animales tienen una personalidad, y manejan las cosas de forma diferente. No son todos iguales”.



Ahora que los investigadores saben cómo entrenar a las vacas para que hagan sus necesidades, quieren trasladar sus resultados a alojamientos reales para el ganado y a sistemas exteriores.



Langbein espera que con su experimento “en unos años todas las vacas vayan al baño”.

*Con información de La Nación / Argentina (GDA)