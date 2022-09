Sarah Lee, una periodista británica, notó un lunar negro en su cuero cabelludo. Al ir al médico los especialistas encontraron que se trataba de un melanoma, un tipo de cáncer de piel.



El diagnóstico no fue inmediado, puesto que los primeros médicos que la vieron le dijeron que a los 29 años era demasiado joven para tener cáncer de piel y que era casi imposible tener melanoma en el cuero cabelludo porque el cabello bloquea los rayos ultravioleta del sol. Así lo escribió la propia periodista en un ensayo en donde relató toda su experiencia.



De acuerdo con el recuento del medio de habla inglesa ‘Today’, Lee se dio cuenta por primera vez del lunar del tamaño de un frijol en julio de 2021 mientras tomaba una foto de su cuero cabelludo para ver lo oscuras que estaban sus raíces después de no tinturar su cabello durante mucho tiempo por la pandemia. Lee sabía que era un lunar nuevo y sospechó que algo no anda bien con su salud.

Al referirse al primer especialista, quien descartó que se trataba de algo grave, ella manifestó que confió en él porque es un especialista. "Probablemente vea miles de lunares cada semana. Estaba satisfecha con lo que me dijo", recordó de su primera visita al dermatólogo.



"Pero luego (el lunar) comenzó a crecer y multiplicarse bastante rápido... Me asusté cuando empecé a ver crecer los pequeños lunares junto a él", añadió.



Estos lunares abultados en la piel cercana pueden ser una señal de que el melanoma se está propagando, según la Sociedad Americana del Cáncer.



En diciembre de 2021, envió una foto de la progresión a su médico de cabecera. En una conversación telefónica al respecto, ella recordó para ese mismo medio de comunicación que: "He mirado la foto, no hay nada de qué preocuparse, parece un hongo y probablemente desaparecerá por sí solo".



Como tenía dudas acerca de lo que le decía su médico, ella decidió consultar con un dermatólogo diferente: "Ella me echó un vistazo a la cabeza y dijo: 'Estoy muy preocupada por estos lunares en tu cabeza'", recordó Lee.

Diagnóstico y operación del melanoma

Todos los lunares, incluidos el tumor primario, fueron extirpados justo antes de Navidad. Luego de esto, en enero, a Lee se le diagnosticó melanoma nodular maligno en estadío 3.



El cáncer había estado creciendo hasta su cráneo, por lo que necesitaba otra cirugía para raspar el tejido óseo y obtener márgenes claros, dijo Lee.



En la cirugía, los médicos también le extirparon 24 ganglios linfáticos en el lado izquierdo del cuello cuando las exploraciones mostraron que el cáncer también se había extendido allí.



Lee ahora tiene que tomar dos tipos de terapia dirigida y algunos medicamentos para ayudar a su cuerpo a recuperarse.



Lee se preguntó cómo desarrolló melanoma en su cuero cabelludo si desde que creció en su pueblo ella usó protector solar cada vez que estaba al sol, sin embargo, los especialistas señalan que en este caso el cuero cabelludo es una parte del cuerpo que continuamente está expuesta al sol.



Lee ha vuelto al trabajo y mantiene una actitud positiva. Después de ser diagnosticada, su atención médica ha sido excepcional, dijo.

