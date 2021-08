Joven con útero doble habla sobre su extraña y dolorosa condición

Reiley Davis tiene 21 años y estudia Psicología en Estados Unidos. A temprana edad empezó a sufrir fuertes dolores a causa del periodo que la llevaron a consultar con su ginecóloga.



Ahora, tras vivir momentos difíciles, la mujer hasta bromea para sobrellevar su rara condición médica.



“Yo experimentaba los peores períodos desde mis 13 años. No podía ir a la escuela. Tomaba relajantes musculares e ibuprofeno. Fue horrible”, comentó Reiley a sus seguidores en la red social ‘Tik Tok’.



Los médicos decidieron acudir a un método anticonceptivo para regular las molestias. No obstante, a sus 16 años continuaba con los dolores. Fue al ginecólogo y, al fin, conoció qué provoca todo eso.



“Ha sido probablemente la experiencia más horrible que he vivido en un consultorio”, contó sobre esa ocasión.



Después del chequeo, la médica le anunció que tenía útero doble.

De acuerdo con el portal de ‘Mayo Foundation for Clinical Education and Research’, esta es una anomalía congénita rara. El útero se forma a partir de una especie de tubos pequeños, los cuales deberían unirse conforme la mujer crece.



“A veces, sin embargo, los tubos no se unen completamente. Cada uno, en cambio, se desarrolla por separado y con una estructura independiente”, menciona la entidad médica citada.



A causa de su condición, Reiley tiene molestias en medio de sus relaciones sexuales: “Si tengo un orgasmo tengo un dolor insoportable. Todo es dolor hasta el punto en que tengo que tomar un analgésico para deshacerme de él. Tarda unos diez minutos en desaparecer”, narró a ‘The Sun’.



Bajo el usuario de @its.reiley, la mujer ha compartido con sus seguidores de ‘Tik Tok’ esta historia y otros momentos de su vida, utilizando el humor para sobrellevar su condición.



“Tengo 40 por ciento de posibilidades de tener hijos y son muy altas las probabilidades de tener gemelos y abortos espontáneos. Es increíble”, dice de forma sarcástica en uno de los videos.

La mujer también mencionó en su red social que antes de utilizar los métodos anticonceptivos, el periodo le llegaba cada dos semanas y “no era capaz de levantarse de la cama”. Con el tratamiento de su ginecóloga hace 7 años no presenta el periodo.

“Ha sido una experiencia muy interesante para mí, pero he aprendido a vivir con ella. Solo quiero que las personas la conozcan porque es algo de lo que nadie habla, especialmente en el colegio”, relató a ‘The Sun’.

